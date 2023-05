Landkreis Dillingen

Unternehmen aus dem Kreis Dillingen wollen raus aus dem "Krisen-Modus"

Plus Die Konjunkturerwartungen der Unternehmen im Kreis Dillingen hellen sich wieder auf. Grund aufzuatmen sehen Firmenchefs aus der Region darin aber nicht.

Von Christina Brummer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK), Bildungsanbieter und Sprachrohr der regionalen Wirtschaft, befragt regelmäßig ihre Mitglieder, wie diese die aktuelle und künftige wirtschaftliche Lage einschätzen. Aus dieser Umfrage ergibt sich ein Index, der die Stimmung in den Chefetagen abbilden soll. Aus Erwartungen und tatsächlicher Entwicklung wird ein Mittelwert gebildet. Dieser Wert lag seit dem Beginn der Pandemie bis auf eine kurze Zeit der Erholung unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Nun zeigt sich: Auch im Kreis Dillingen sind die Betriebe wieder zuversichtlicher. Für die Unternehmer Gregor Ludley und Walter Berchtenbreiter allerdings kein Grund zur Freude.

800 Unternehmen haben in Schwaben an der IHK-Umfrage teilgenommen, darunter 54 aus dem Kreis Dillingen. 31 Prozent der befragten Unternehmen erwarten demnach, dass sich ihre Geschäftslage verbessert. Die Zahl der Unternehmen, die positiv in die Zukunft blicken, hat sich seit Jahresbeginn damit verdoppelt. Zukunft, das heißt in diesem Zusammenhang die nächsten sechs Monate. Die gegenwärtige Geschäftslage bewerten die Firmen jedoch inzwischen schlechter: 39 Prozent bezeichnen sie derzeit als gut, am Jahresanfang waren es noch 45 Prozent, erläutert IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar. Dennoch, viele der "Horrorszenarien" aus dem Herbst 2022 seien nicht eingetreten.

