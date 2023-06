Landkreis Dillingen

Unverpackt: Setzen sich nackige Paprikaschoten im Kreis Dillingen durch?

Plus Bei Produkten ohne umweltbelastende Hüllen halten sich Geschäfte in der Region eher zurück. Dennoch steht Deutschlands erster Unverpackt-Laden in Dillingen.

Von Günter Stauch

„Die beste Verpackung ist jene, die man nicht braucht“ – lautet der immer wieder hervorgehobene Leitspruch einer Branche, die es seit bald zehn Jahren in allen größeren Städten Deutschlands gibt. Dort eröffnen mehr und mehr spezielle Unverpackt-Läden, in denen der gleichnamige bundesweite Berufsverband Käufer und Käuferinnen zum nachhaltigen Handel mit Reis, Zucker, Brot und Co. auffordert. Oder Einkaufen wie zu Omas Zeiten.

Auch wenn in unserem Landkreis eine Supermarktkette ihre wortwörtlich nackigen Paprikaschoten bewirbt oder ein kleiner Wertinger Bioladen stolz auf sein regional größtes Unverpackt-Sortiment hinweist: Im Vergleich zu anderen Gegenden scheint die Region zwischen Donau und Zusam bei der Besorgung von Waren ohne Umhüllungen aus Papier, Metall oder Plastik einiges aufholen zu müssen.

