Verdienen Sie genau so viel wie andere im Kreis Dillingen?

Wie unterscheiden sich die Entgelte regional und nach Geschlecht? Zahlt sich eine Qualifizierung aus? Die aktuelle Entgeltanalyse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit beleuchtet den Verdienst in unterschiedlichen Facetten. Dabei wird der Median (mittleres Arbeitsentgelt) der monatlichen Bruttoentgelte sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigter zugrunde gelegt. Im Kreis Dillingen ist das Medianentgelt demnach im Jahr 2024 gestiegen.

Laut Pressemitteilung der Arbeitsagentur lagt das Medianentgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten Jahr 2024 im Landkreis Dillingen bei monatlich 3867 Euro. Gegenüber dem Jahr 2023 sind die Löhne und Gehälter somit um 188 Euro oder 5,1 Prozent gestiegen. Das deutliche Plus erkläre sich insbesondere mit Entgeltzuwächsen in Folge von höheren Tarifabschlüssen, so die Arbeitsagentur.

Im Kreis Günzburg lag das Medianentgelt bei 3715 Euro, in Augsburg bei 4334 Euro brutto pro Monat.

Frauen im Kreis Dillingen verdienen im Median 548 Euro weniger als Männer

Während das Medianentgelt der Männer bei 4005 Euro lag, erzielten Frauen 3457 Euro. Die Differenz betrug damit 548 Euro und sank im Vergleich zum Jahr 2023 um 23 Euro. Ausschlaggebend für die deutliche Lücke sei, dass Frauen überproportional in schlechter bezahlten, sogenannten „Frauenberufen“ arbeiteten und seltener Führungspositionen einnähmen, so die Agentur. „Zudem verhindern oftmals familienbedingte Erwerbsunterbrechungen Aufstiegschancen und in diesem Zuge höhere Einkommen.“

Während Menschen ohne Berufsabschluss 3173 Euro erzielten, lag der Verdienst bei Arbeitnehmern mit anerkanntem Berufsabschluss bei 3907 Euro. Akademiker erzielten im Median 5746 Euro. Silke Königsberger, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Donauwörth, erläutert dazu: „Qualifikation wirkt sich geschlechterübergreifend positiv aus, das ist nicht neu. Die vorgelegten Zahlen machen deutlich: Eine abgeschlossene Berufsausbildung bietet nicht nur bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch eine gute Entlohnung über das gesamte Erwerbsleben.“

Gehaltsstatistik im Kreis Dillingen: Lebensalter wirkt sich beim Entgelt aus

Ein Berufsabschluss könne auch während einer Beschäftigung nachgeholt werden. Die Agentur für Arbeit unterstützt dabei und berät zu Qualifizierungsmöglichkeiten. „Das ist ein Gewinn für den Betrieb, um den Fachkräftebedarf zu decken und für die Beschäftigten die Chance auf eine besser bezahlte Stelle.“

Mit zunehmendem Lebensalter steigt bei den Beschäftigten das Entgelt. Arbeitnehmer unter 25 Jahren erzielten 3215 Euro, 25- bis unter 55-Jährige 3930 Euro. Arbeitnehmer mit 55 Jahren und älter erwirtschafteten 3994 Euro.

Entgelte im bundesweiten Vergleich

Das Medianeinkommen für ganz Deutschland liegt bei 4013 Euro. Die höchsten Medianentgelte erzielten Vollzeitbeschäftigte in Hamburg mit 4527 Euro, Baden-Württemberg mit 4356 Euro und Hessen mit 4325 Euro. Bayern liegt im Ranking auf Platz 5. Hier lag der Median bei 4166 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern (3294 Euro), Thüringen (3307 Euro) und Sachsen-Anhalt (3353 Euro) ist der Median am geringsten. (AZ)

Info: Die Statistik der Arbeitsagentur weist Medianentgelt und keine „Durchschnittsgehälter“ aus. Dabei werden alle Gehälter auf einer Skala dargestellt und die Mitte zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Gehalt bestimmt. Zudem werden nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt. Die Daten basieren auf der Meldung der Arbeitgeber zur Sozialversicherung. Da Löhne und Gehälter nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung gemeldet werden, die im vergangenen Jahr bei 7550 Euro in Westdeutschland und 7450 Euro in Ostdeutschland lag, ist nicht für alle Beschäftigten bekannt, wie hoch das tatsächlich erzielte Entgelt war. Die Statistik der Arbeitsagentur weist deswegen das Medianentgelt aus, das heißt, die eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt, das unter diesem Medianentgelt liegt, die andere Hälfte liegt darüber. Die BA erhebt die Entgelte immer zum Stichtag 31. Dezember für alle Vollzeitbeschäftigten. Zeitgleich wurde auch der Entgeltatlas der BA aktualisiert. Dort können die Entgelte für alle Berufe abgerufen werden unter www.web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/