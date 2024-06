Verfolgungsjagd der Polizei nach Baden-Württemberg

Am Nachmittag sind Polizeifahrzeuge samt Hubschrauber von Dillingen Richtung Medlingen unterwegs. Die Polizei meldet eine Verfolgungsjagd.

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr sind Einsatzfahrzeuge der Polizei von Dillingen in Richtung Medlingen unterwegs. Auch ein Hubschrauber ist am Himmel zu sehen. Konkrete Angaben macht zum jetzigen Zeitpunkt weder die Polizeiinspektion in Dillingen noch das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Augsburg. Begonnen habe der Einsatz bei München, jetzt gehe er in Baden-Württemberg weiter. (dbkd)