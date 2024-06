Verfolgungsjagd durch den Landkreis Dillingen

Von München bis nach Baden-Württemberg. Erst nach zwei Stunden konnten die Tatverdächtigen gefasst werden. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz.

Mehrere wertvolle Uhren und eine höhere Bargeldsumme in einem Rucksack: Das entwendeten die fünf Tatverdächtigen laut Angaben des Polizeipräsidiums München am Sonntagnachmittag gegen 14.15 auf einer Messe in München. Die zu diesem Zeitpunkt unbekannten Tatverdächtigen flüchteten laut Angaben des Polizeipräsidiums München anschließend in einem Pkw in Richtung Nordosten und durchquerten auf ihrer versuchten Flucht auch den Landkreis Dillingen. Auch auf Instagram und Facebook sorgte die Verfolgungsjagd für großes Aufsehen.

Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Fahndung beteiligt

Die Polizei leitete nach dem Notruf sofort die Fahndung ein. Mehrere Streifen der Münchner Polizei waren beteiligt, zudem weitere Fahrzeuge der angrenzenden Polizeipräsidien Schwaben Nord, dem auch die Polizeiinspektion Dillingen zugeordnet ist, sowie Oberbayern Nord. Auch ein Hubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz. Die Tatverdächtigen flüchteten von München aus über Augsburg in Richtung Ulm. Um kurz nach 16 Uhr konnten die fünf Täter zwischen 35 und 48 Jahren zwischen der Autobahnausfahrt Giengen in Baden-Württemberg und dem Pelletwerk in Herbrechtingen gestoppt und die Tatverdächtigen festgenommen werden.

Bei dem Einsatz Polizeieinsatz kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden

Insgesamt waren bei dem Großeinsatz knapp 30 Streifen im Einsatz, zehn davon aus dem Polizeipräsidium Schwaben Nord. Der Rucksack mit dem Diebesgut wurde im Auto sichergestellt und beschlagnahmt. Der Pkw wurde von der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München gebracht. Nun ermittelt das Kommissariat 51 in München, welches auch für Eigentumsdelikte mit Bandenbezug zuständig ist. Die Tatverdächtigen wurden am Montag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Bei dem gesamten Einsatz kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden, wie das Polizeipräsidium München mitteilt.