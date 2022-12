Verkehr und Jugendschutz: Polizei kündigt Kontrollen im Landkreis Dillingen an

Wer am Wochenende feiern geht, könnte auf die Polizei treffen. Denn Samstagnacht sollen Clubs und Gastronomien, aber auch Autofahrer verstärkt kontrolliert werden.

Die Polizeiinspektionen Dillingen und Donauwörth führen in den Abend- und Nachtstunden von kommendem Samstag, 17. Dezember, auf Sonntag, 18. Dezember, im Landkreis Dillingen und im Dienstbereich der Polizeiinspektion Donauwörth Schwerpunktkontrollen durch. Die Maßnahmen werden laut Pressemitteilung sowohl mobil als auch stationär umgesetzt. Ziele der groß angelegten Aktion sind die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr und die Einhaltung des Jugendschutzes. Neben Kontrollen im Straßenverkehr werden auch Überprüfungen in Bars, Clubs, Diskotheken und sonstigen gastronomischen Betrieben durchgeführt, heißt es in der Ankündigung. (AZ)