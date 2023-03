Landkreis Dillingen

vor 33 Min.

Vermieten für Geflüchtete im Landkreis Dillingen? Das müssen Sie wissen

Plus Immer wieder heißt es, dass im Kreis Dillingen Wohnraum dringend gesucht wird. Worauf muss man sich also einstellen, wenn man ein Haus oder eine Wohnung anzubieten hat?

Von Christina Brummer

Wohnraum wird derzeit noch dringender gesucht als ohnehin schon. Im Dezember vergangenen Jahres hat sich die Situation bereits einmal zugespitzt. Damals fiel auch die Entscheidung für den Bau einer Halle als Erstunterkunft in Wertingen. Doch auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wurden vom Landrat angehalten, sich in ihren Gemeinden umzuhören, ob es dort nicht noch ungenutzten Wohnraum oder Flächen für den Bau weiterer Übergangslösungen gibt. Laut Landratsamt hat sich die Situation seither kaum verändert, noch immer sei der Bedarf an Unterkünften groß, da immer wieder Geflüchtete von der Regierung von Schwaben an den Landkreis zugewiesen werden. Laut Prognosen wird es laut Landratsamt auch im laufenden Jahr weiteren Zuzug geben. Aber wie funktioniert es eigentlich, wenn man Wohnraum hat und ihn gern an Geflüchtete vermieten will?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

