Landkreis Dillingen

vor 31 Min.

Dillinger droht Herzinfarkt, aber er bekommt keinen OP-Termin

Plus Ein Dillinger muss dringend am Herzen operiert werden. Doch er bekommt keinen Termin. Auch Franziska Burlefinger aus Buttenwiesen wartet.

Von Simone Bronnhuber

Die Situation in den Krankenhäusern in der Region ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie angespannt. Die Lage spitzt sich immer wieder zu. Auch aktuell wieder. Denn bis Ende Januar sind in Schwaben aufschiebbare stationäre Behandlungen untersagt - wie es weitergehen wird, ist nicht zuletzt aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen ungewiss. Das sorgt bei vielen Patientinnen und Patienten aus der Region für Unverständnis, sie fühlen sich auf die lange Bank geschoben. Bereits im November trafen die drei Ärztlichen Leiter für Krankenhauskoordination in Augsburg eine weitreichende Entscheidung: Aufgrund der aufkeimenden Omikron-Welle wurden in Schwaben alle aufschiebbaren Behandlungen in Krankenhäusern bis Ende Januar verboten, um die stationäre Versorgung von Notfällen und Corona-Patienten sicherzustellen. Davon betroffen sind auch Menschen aus dem Landkreis Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen