Verstärkung für die Integrationsberatung im Landkreis Dillingen

Anastasia Oborowski verstärkt das Team im Landratsamt. Ihre Kenntnisse der russischen Sprache sind dort hochwillkommen.

Die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge führte im vergangenen Jahr zu einem erhöhten Bedarf an Beratungs- und Integrationsleistungen. Die Bayerische Staatsregierung hat daher beschlossen, im Rahmen der Sonderförderung Ukraine die Beraterstellen aufzustocken und die Förderkonditionen zu verbessern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Um eine Entlastung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer zu ermöglichen, habe auch der Landkreis Dillingen zwischenzeitlich eine eigene Flüchtlings- und Integrationsberaterstelle in Teilzeit geschaffen.

Im Januar 2023 wurde von Landrat Markus Müller die Kooperationsvereinbarung mit den bisher bereits in der Flüchtlingsberatung tätigen Akteuren, d. h. mit dem Diakonischen Werk Neu-Ulm und der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Dillingen unterzeichnet. Anastasia Oborowski hat die Beratungstätigkeit im Landratsamt übernommen. Vor allem die Arbeit der "sehr engagierten ehrenamtlichen Helfer" solle dadurch unterstützt und erleichtert werden.

Schwerpunkt auf der Arbeit mit russischsprachigen Geflüchteten

Zielgruppe des Angebots, das vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gefördert wird, seien Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive und neu zugewanderte Menschen mit Migrationshintergrund, die dauerhaft bleibeberechtigt sind. Oborowski dürfte hier einen eigenen Zugang zu den Themen finden und wichtige Voraussetzungen mitbringen: Sie hat selbst einen Migrationshintergrund und spricht neben Deutsch auch Russisch und Englisch. Sie werde deshalb schwerpunktmäßig mit russischsprachigen Menschen arbeiten – die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen neben Ukrainisch auch Russisch.

Im persönlichen Gespräch wird sie Geflüchtete insbesondere zu den Themen Aufenthalt, Lebensunterhalt, Gesundheit und Beruf beraten. Anastasia Oborowski, die einen Bachelorabschluss in Erziehungswissenschaft und bereits über mehrere Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten besitzt, freut sich auf ihr neues Tätigkeitsfeld in der Flüchtlings- und Integrationsberatung. Unterstützt wird ihre Arbeit von bereits bestehenden Netzwerken im Landkreis. Dazu zählen Berater anderer Träger, das Ehrenamt, die Integrationslotsin, Helferkreise, Kooperationspartner und Kooperationspartnerinnen.

Sprechzeiten in Dillingen und Höchstädt

Sprechzeiten mit Anastasia Oborowski finden in der Außenstelle des Teams Asyl und Integration, Große Allee 49 (Dritter Stock, Büro 303), Dillingen und in der Gemeinschaftsunterkunft Höchstädt, An der Kohlplatte 4, statt. Die Verantwortlichen bitten um vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 09071/51-4784. Eine Gesamtübersicht über die Zuständigkeit der im Landkreis tätigen Akteure in der Flüchtlings- und Integrationsberatung ist auf der Homepage des Landkreises Dillingen unter der Rubrik Gesundheit und Soziales, Asyl/Integration, Flüchtlings- und Integrationsberatung abrufbar. (AZ)