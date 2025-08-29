Icon Menü
Landkreis Dillingen: Versuchte Erpressung: Mann aus dem Kreis Dillingen in zweiter Instanz freigesprochen

Landkreis Dillingen

Versuchte Erpressung: Mann aus dem Kreis Dillingen in zweiter Instanz freigesprochen

Ihm wurde versuchte Erpressung vorgeworfen, nachdem er Rundfunkgebühren nicht bezahlt hatte. Das Landgericht stellt das Verfahren ein.
Von Jonathan Mayer
    Ein Mann aus dem Zusamtal hatte die Rundfunkgebühren nicht bezahlt und landete vor Gericht. In zweiter Instanz wurde das Verfahren eingestellt.
    Ein Mann aus dem Zusamtal hatte die Rundfunkgebühren nicht bezahlt und landete vor Gericht. In zweiter Instanz wurde das Verfahren eingestellt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Es war ein kurioses Verfahren, das für einen zunächst verurteilten Mann aus dem Zusamtal ein glückliches Ende nahm. Ein 54-Jähriger war im Dezember vom Dillinger Amtsgericht wegen versuchter Erpressung zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt worden. In zweiter Instanz wendete sich dann das Blatt.

    In zweiter Instanz gibt es keine Verhandlung

    Der Mann war ursprünglich wegen versuchter Nötigung angeklagt. Er hatte mehrere Monate lang keine Rundfunkgebühren bezahlt. In Korrespondenz mit einem Gerichtsvollzieher forderte der Zusamtaler dann nicht nur, das Verfahren einzustellen, sondern auch, alle personenbezogenen Daten zu löschen – gefolgt von einem Hausverbot. Gerichtsvollzieher seien seit 2012 keine Beamten mehr und freiberuflich tätig, so die Aussage, handelten also nicht im staatlichen Auftrag. Damit stellte der Angeklagte, der rund 315 Euro zu zahlen hatte, die Rechtsgrundlage der Zwangsvollstreckung infrage. In einem vorgefertigten Schreiben, das er im Internet gekauft hatte, hieß es zudem: „Ich behalte mir Schadenersatzforderungen vor.“ So hieß es damals vor Gericht. Es folgte eine längere Verhandlung, an deren Ende er verurteilt wurde. Der Mann und sein Anwalt legten daraufhin Berufung ein.

    Wie Rechtsanwalt Mario Bögelein mitteilt, nahm das Verfahren in zweiter Instanz ein schnelles Ende. „Ohne weitere Gerichtsverhandlung und mit ausdrücklicher Zustimmung der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren in zweiter Instanz wegen Geringfügigkeit eingestellt und die Verfahrenskosten der Staatskasse auferlegt“, heißt es in einer Mitteilung.

