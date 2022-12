Versuchter Mord: Angeklagter sagt erstmals vor Gericht aus

Plus Aus Eifersucht soll er mit einem Hammer auf einen Mann losgegangen sein, um ihn zu töten. Nun hat der Mann aus dem Landkreis Dillingen sich im Prozess geäußert.

Es ist das erste Mal, das sich der Angeklagte im Prozess äußert. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Der 45-Jährige im blauen Sakko wirkt vor Prozessbeginn angespannt. Seine Stirn ist unter seinen kurzen braunen Haaren in tiefe Falten gelegt. Nur selten richtet er seinen Blick auf, meist starrt er durch seine eckige Brille auf die Hände in seinem Schoß.