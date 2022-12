Prozess zu versuchtem Mord: "Einer von Ihnen lügt wie gedruckt"

Plus Im Prozess um den versuchten Mord im Landkreis Dillingen sagen erneut wichtige Zeugen aus. Doch einige Aussagen widersprechen sich.

"Ich weiß nicht", antwortet die Zeugin zum wiederholten Mal. Immer wieder streicht sie sich während der Verhandlung ihre langen schwarzen Haare aus dem Gesicht, schwenkt ihre Hände mit langen Fingernägeln, während sie erklärt, was in der Dezembernacht im Landkreis Dillingen geschehen ist. Ihre Erinnerungen daran scheinen immer wieder zu verschwimmen. Zumindest behauptet sie das.