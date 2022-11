Versuchter Mord: Mann aus dem Landkreis Dillingen steht vor Gericht

Plus Aus Eifersucht soll er mit einem Hammer auf einen Mann losgegangen sein, um ihn zu töten: Deshalb muss sich ein 45-Jähriger vor dem Landgericht verantworten.

Heimtückisch und aus Eifersucht soll ein Mann aus dem Landkreis Dillingen versucht haben, einen anderen mit einem Hammer zu töten. Deswegen muss sich der 45-Jährige seit Freitag vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Mord zur Last. Grund für die Attacke soll laut Anklage die Zurückweisung einer Frau gewesen sein. Und auch Alkohol soll eine Rolle gespielt haben.