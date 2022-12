Versuchter Trickbetrug im Kreis Dillingen geht schief

4000 Euro wollten Betrüger von einem Ehepaar aus dem Landkreis Dillingen. Die Überweisung war bereits getätigt, doch dann durchschaute das Paar die Masche.

Eine 68-jährige Landkreisbewohnerin erhielt am Dienstag eine verdächtige SMS auf ihr Handy. Eine bisher unbekannte Person hatte sich als ihre Tochter ausgegeben und gab vor, in einer Notsituation zu sein. Sie könne Rechnungen in Höhe von über 4000 Euro nicht bezahlen.

Der Geldtransfer konnte gestoppt werden

Der Ehemann der Nachrichtenempfängerin tätigte am Abend dann per Onlinebanking die Überweisungen, heißt es im Bericht der Polizei Dillingen. Da diese lediglich vorgemerkt wurden, konnte der Geldtransfer rechtzeitig gestoppt werden, nachdem die Eheleute die Betrugsmasche erkannt hatten. Die 68-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Dillinger Polizei. (AZ)