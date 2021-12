Versuchungen im Advent: Wer kann bei Vanillekipferl nein sagen?

Plus In der Adventszeit lauern viele süße Versuchungen. Expertinnen aus dem Kreis Dillingen erklären, wie man Plätzchen besser widerstehen kann. Aber muss das sein?

Da gibt es die kleinen putzigen Schokofiguren im Adventskalender. Zudem locken Vanillekipferl, Spitzbuben, Lebkuchen und Co. So manche Versuchung kommt auf diejenigen zu, die sich ihrer Gesundheit zuliebe bewusst ernähren und zumindest mit gleichbleibendem Gewicht durch die Advents- und Weihnachtszeit kommen wollen. Doch wie gelingt es zu widerstehen?