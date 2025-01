Viel Bewegung auf dem Dillinger Arbeitsmarkt

Norbert Gehring, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Donauwörth, zu deren Bezirk die Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm gehören, berichtet zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im Jahr 2024: „Erfreulich ist, dass wir unseren Platz 1 mit der bundesweit niedrigsten Arbeitslosenquote für den gesamten Agenturbezirk über den gesamten Jahresverlauf hinweg halten konnten. Allerdings spüren wir auch in unserer Region die Auswirkungen der allgemeinen Konjunkturschwäche, der stattfindenden Transformationsprozesse, der Demografie sowie die weltweit andauernden Krisenherde auf dem Arbeitsmarkt.“

Im Jahresdurchschnitt waren im Landkreis Dillingen 1679 Menschen ohne Arbeit, das sind 151 oder 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit sind besonders junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren (plus 25 oder 18 Prozent) und Personen ab 50 Jahren (plus 69 oder 12,2 Prozent) betroffen. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit ist im Vorjahresvergleich (plus 54 Personen oder 17,8 Prozent) gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 3,0 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 2,7 Prozent.

Zurückhaltung bei Neueinstellungen

Die Stellenmeldungen der Arbeitgeber haben im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas zugelegt, aber auch hier zeigen sich die konjunktur- und krisenbedingten Schwierigkeiten. Die Betriebe waren zurückhaltender mit Neueinstellungen. Dennoch werden weiterhin Arbeits- und Fachkräfte dringend gesucht. Aufgrund der demografischen Entwicklung und steigender Qualifikationsanforderungen infolge des Strukturwandels besteht weiterhin die Herausforderung, Unternehmen bei der Sicherung ihres Fachkräftebedarfs zu unterstützen.

850 Menschen beim Jobcenter arbeitslos gemeldet

Silke Königsberger, seit 1. Januar 2025 neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Donauwörther Arbeitsagentur, blickt auf die künftige Entwicklung: „Für 2025 erwarten wir eine leichte Steigerung der Arbeitslosigkeit in beiden Rechtskreisen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wird sich voraussichtlich auf dem Niveau des vergangenen Jahres einpendeln.“

Im Bereich der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagenturen) stieg die Zahl der Arbeitslosen um 17,9 Prozent (plus 126) auf 828 Personen im Jahresdurchschnitt. Beim Jobcenter Dillingen waren 850 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht 50,6 Prozent aller Arbeitslosen. Hier stieg die Arbeitslosigkeit um 25 Personen (plus 3,1 Prozent). Die Langzeitarbeitslosigkeit (über ein Jahr arbeitslos) stieg insbesondere im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters deutlich auf 280 Personen (plus 45 oder 19,2 Prozent zum Vorjahr).

Die Agentur für Arbeit Donauwörth zahlte im gesamten Agenturbezirk im Jahr 2024 insgesamt 106,5 Millionen Euro an beitragsfinanziertem Arbeitslosengeld I inklusive Sozialversicherungsbeiträgen aus. Das sind 19,2 Prozent mehr als in Jahr 2023, in dem die Ausgaben bei 89,3 Millionen Euro lagen.

Die Stellenmeldungen der Betriebe haben im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Im gesamten Jahresverlauf wurden 1.631 Arbeitsstellen zur Besetzung gemeldet, 251 oder 18,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur waren im Jahr 2024 durchschnittlich 810 offene Stellen gemeldet. Das sind 53 oder 6,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. (AZ)