Viel Müll, aber keine Miete: Vermieten wird für eine Frau zum Albtraum

Plus Seit Monaten erhält eine Vermieterin im Kreis Dillingen keine Miete mehr. Das Haus ist vermüllt, die Räumungsklage zieht sich. Welche Rechte haben Mieter und Vermieter?

Wenn Semra Gümüs über das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, redet, ist ihre Verzweiflung deutlich zu spüren. Seit zwei Jahren hat die 44-Jährige nun Ärger mit den Mietern, die dort leben. Die Rollläden im Gebäude in einer Innenstadt im westlichen Landkreis sind geschlossen, die Fassade ist beschädigt, Abfall sammelt sich immer wieder auf der Straße. Wenn die Haustüre mal aufgeht, erspähen Nachbarn Müllsäcke, die den Boden bedecken. "Das Haus ist nicht mehr bewohnbar", klagt die Vermieterin.