Landkreis Dillingen

22.04.2022

Viele Faktoren bedrohen den Traum vom Haus im Landkreis Dillingen

Plus Hohe Lebenshaltungskosten, kaum Baumaterial, die KfW-Förderung dahin – und von der Bank gibt es teils kein Darlehen mehr. Kann man es sich noch leisten zu bauen?

Von Susanne Klöpfer

Wer eine Immobilie erwerben oder bauen möchte, steht aktuell vor einigen Schwierigkeiten. Durch den Krieg in der Ukraine steigen Sprit- und Heizkosten, Baumaterial wird knapper und dadurch teurer, dazu kommt das Hin und Her mit der KfW-Förderung. Kurz gesagt, die Finanzlage für viele Bauherren ist unsicher. Gerhard Saur, Immobilienvermittler bei der VR-Bank Donau-Mindel, kennt sich mit dem Markt im Landkreis Dillingen aus. Er hat die stark steigenden Preise durch den Krieg, die Energiekosten und die Zinslage beobachtet: „Es ist natürlich so, dass sich der ein oder andere das nicht mehr leisten kann.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen