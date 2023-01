Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Vier Arrestzellen warten auf "Gäste": Wer sitzt im Dillinger Gefängnis?

Plus Vier Arrestzellen gibt es im Landkreis Dillingen. Bald könnten dort wieder mehr unfreiwillige Übernachtungsgäste eintrudeln. Von Verwahrten und Verbrechern.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Vier mal zwei Meter weiß geflieste Tristesse wartet hinter den übermannshohen Gitterstäben in Zelle Nummer 1. Drei Arrestzellen gibt es in der Polizeiinspektion Dillingen. Selten komme es vor, dass alle drei gleichzeitig belegt sind, sagt Polizeihauptmeister Elmar Schöniger. Auch in der Dienststelle in Wertingen gibt es noch eine Zelle. Ursprünglich waren es einmal zwei, doch angesichts des geringen Bedarfs habe man die zweite Zelle in einen Aktenraum umgebaut, sagt Thomas Köppe von der Polizeistation Wertingen. Dort werde die Zelle selten gebraucht. Wenn jemandem ein längerer Aufenthalt bevorstehen würde, bringe man ihn nach Augsburg oder Dillingen. Denn die Wertinger Polizeistation ist nicht rund um die Uhr besetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen