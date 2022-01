Vier Unfälle und in drei Fällen sucht die Polizei Dillingen Zeugen

Die Unfallfluchten im Landkreis Dillingen häufen sich wieder. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei Dillingen meldet in ihrem Bericht vier Unfälle, die sich im Kreis Dillingen ereignet haben. Gegen 12.30 Uhr kam es auf dem Georg-Schmied-Ring in Dillingen zu einem Auffahrunfall, nachdem eine 46-jährige Autofahrerin zu spät erkannte, dass zwei vor ihr haltende Autos verkehrsbedingt anhalten mussten. Die Autos haben sich so aufeinander geschoben. An den Pkws entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Polizei Dillingen bittet Zeugen um Hilfe

Schon am Montag gegen 17Uhr wurde die Hausmauer eines Gebäudes an der Hauptstraße (auf Höhe der 30er Hausnummern) in Gundelfingen beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 15.45 und 16 Uhr in der Professor-Bamann-Straße in Gundelfingen. Dort wurde ein lila-farbener Mercedes Vito, der vor der dortigen Apotheke geparkt war an der linken Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro beziffert.

Am Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr wurde Am Lustgarten in Dillingen auf Höhe der zehner Hausnummern ein schwarzer BMW ebenfalls im vorderen linken Bereich angefahren und zerkratzt. Auch hier entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

