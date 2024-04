Volksfest, 72-Stunden-Aktion und Street Food: Wochenende im Kreis Dillingen

Am Wochenende gibt es im Landkreis Dillingen zahlreiche Zeitvertreibe. Hier finden Sie einige Höhepunkte.

Am Wochenende gibt es im Landkreis Dillingen wieder zahlreiche Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Egal, ob Sport, Essen, Feiern oder Gutes tun – alles ist möglich. Hier finden Sie einige Highlights.

Am Wochenende beginnt das Volksfest in Dillingen

Die Stadt Dillingen veranstaltet vom 19. bis 23. April das große Volksfest, den "Dillinger Frühling", auf dem Festplatz "Donaupark". Hier gibt es wieder zahlreiche Fahrgeschäfte: Vom bekannten Breakdancer über den Hindernis-Parcours "Rio" und die Familien-Achterbahn "Bugs & Bees" bis hin zum XXL-Autoscooter bietet das Volksfest alles, was das Herz für Adrenalin-Junkies begehrt. Neben dem Vergnügungspark können die Besucher auf der Kirmes ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit bekannten Showbands und regionalen Musikkapellen im Festzelt genießen. Der Eintritt ist frei.

72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

Die 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) findet vom 18. bis 21. April statt. 72 Stunden am Stück krempeln in ganz Deutschland Kinder und Jugendliche die Ärmel hoch, um sich für ein Projekt zu engagieren. Auch die Pfarrjugend und die Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Wertingen sind dieses Jahr wieder dabei. Doch sie krempeln nicht im wahrsten Sinne des Wortes die Ärmel hoch, sie ziehen ihre Laufschuhe an. Die Kinder und Jugendlichen haben es sich zur Aufgabe gemacht, 72 Stunden lang für dieses Projekt zu laufen. Start und Ziel der 1,5 Kilometer langen Strecke befinden sich am Pfarrheim St. Martin. Die Organisatoren würden sich darüber freuen, wenn auch Teilnehmende von außerhalb mitlaufen. Im Landkreis gibt es noch viele weitere Projekte im Rahmen der 72-Stunden-Aktion. Mehr Informationen gibt es unter 72stunden.de.

Ulrichsmarkt in Wittislingen lockt mit abwechslungsreichem Programm

Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres des Heiligen Ulrich ist der Ulrichsmarkt in der Wittislinger Ulrichsstraße und im Schulgässchen. Es gibt ein großes Kinderprogramm, zahlreiche Verkaufsstände, einen Flohmarkt und zwei Konzerte, eines der Bläserklasse der örtlichen Schule und der Egau-Kids. Beginn ist um 14 Uhr, Ende um 18 Uhr.

Street Food und Events im Haunsheimer Kornstadel

Im Haunsheimer Kornstadel findet am Samstag und Sonntag ein Street-Food-Markt zusammen mit einer Eventmesse statt, bei der es um alle Arten von Veranstaltungen von der Hochzeit bis zur Firmenfeier geht. Am Samstag geht die doppelte Veranstaltung von 15 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Motorsägenschnitzer in Lauingen

Am Freitag und Samstag, 19. und 20. April, werden acht Motorsägenschnitzer aus ganz Deutschland bei der Stihl-Vertretung Schweihofer in Lauingen (Werner-von-Siemens-Str. 14) zusammenkommen, um in einem Wettbewerb ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mit dabei sein wird der Lauinger Lokalmatador auf dem Gebiet, Dennis Indra. Er hatte auch die Idee für das Event. Von 10 bis 19 Uhr haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, den Künstlern über die Schulter zu schauen, während diese aus massiven Holzblöcken mit nichts weiter als einer Motorsäge beeindruckende Figuren und kunstvolle Gegenstände erschaffen.

Landeswettbewerb Rettungsschwimmen in Lauingen

Die Wasserwacht Bayern richtet am 20. und 21. April im Lauinger Hallenbad ihren 42. Landeswettbewerb im Rettungsschwimmen aus. Im Rahmen ihres 50-jährigen Jubiläums wird die Veranstaltung von der Ortsgruppe Lauingen der Wasserwacht ausgerichtet. Am Landeswettbewerb nehmen Wasserwachtgruppen aus ganz Bayern teil, die während des Wettbewerbs zahlreiche Aufgaben zu bewältigen haben. Die 189 Teilnehmenden haben dabei theoretische und praktische Aufgaben aus den Bereichen Erste Hilfe, Wissen rund um die Wasserwacht und Rettungsschwimmen zu erledigen. (mit AZ)