Volksfest, Storchenhock und Tischtennis-Turnier: Das ist im Kreis Dillingen am Wochenende los

In Höchstädt fliegen die Bälle für den guten Zweck und in Wertingen wird gefeiert. Im Kreis Dillingen ist am Wochenende einiges geboten.

Der Name ist Programm - zumindest geht das mindestens so lange. Am Samstag, 4. Mai, findet in der Nordschwabenhalle in Höchstädt das große Mitternachtsturnier der SSV-Tischtennis-Abteilung statt. Fast 80 Teams lassen dann die kleinen weißen Bälle über die Platten fliegen und schmettern. Es gibt reine Frauen- und Herrenteams sowie gemischte Mannschaften. Dabei duellieren sich sowohl Hobbyspieler als auch Ligaspieler. Die Spiele beginnen ab 15 Uhr, Zuschauer und Fans sind herzlich willkommen. Denn neben spannenden Matches gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm - und das geht eben mindestens bis Mitternacht. Die Bier- und Cocktailbar wurde aufgestockt und eine Überraschungsshow um 0 Uhr ist gebucht. Das Beste: Das Turnier veranstaltet die SSV-Abteilung mitunter für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Feiern auf dem Volksfest in Wertingen

Weniger sportlich, dafür mindestens genauso feierfreudig, wird das Wochenende in Wertingen. Bis inklusive 12. Mai findet dort derzeit das große Volksfest statt. Die Höhepunkte an diesen Tagen sind dabei das Mitmachkonzert für Kinder mit „Andi und die Affenbande" am Samstag ab 13.30 Uhr und ab 18.30 Uhr der Konzertabend im Festzelt mit der Joe-Williams-Band. Am Sonntag, 5. Mai, spielt der Musikverein Unterthürheim beim Weißwurstfrühshoppen auf, die Ehinger Musikanten übernehmen ab 14 Uhr bis spät am Abend.

22 Bilder Gemütlicher Start beim Volksfest in Wertingen Foto: Birgit Hassan

Ruhiger, aber ebenfalls mit einem umfangreichen Programm ausgestattet, findet am Samstag in Dillingen auch die Nacht der Kirchen statt. In der Basilika, der Studienkirche, der Katharinenkirche, der Klosterkirche, der Christkönigkirche und der Krankenhauskapelle finden verschiedene Konzerte, Lesungen und Aktionen statt.

Storchenfest in Gundelfingen auf der Bleiche

Wie Feste gefeiert werden, dass wissen bekanntlich die Gundelfinger. Im Rahmen des bayernweiten Heimat-Erlebnistages findet von 11 bis 17 Uhr auf der Bleiche rund um die Walkmühle der Gundelfinger Storchenhock statt. Die Stadtkapelle spielt auf, die Münzmühle kann besichtigt werden, die Heimatstube der Sudetendeutsche im Gartnerhaus ist geöffnet, es werden Stadtführungen organisiert und die Band "Bea und Manne" sorgen für Unterhaltung. Die kleinen Besucherinnen und Besucher dürfen sich über ein großes Storchenspiel und Maikäfergeschichten freuen. Organisiert wird der Storchenhock vom Historischen Bürgerverein und der Stadt Gundelfingen.

Das Wochenende im Landkreis Dillingen wird auch musikalisch. Unzählige Konzerte finden statt. Ein paar Beispiele: Am Sonntag ab 17 Uhr findet ein A-Cappella-Konzert in der Binswanger Synagoge statt, Dirigent Roland Grandel gibt in Bächingen am Samstagabend ab 19.30 Uhr sein Abschiedskonzert in der Gemeindehalle, im Haus der Senioren in Gundelfingen findet ein Liedertrio in der Cafeteria statt und im Höchstädter Schloss gibt das Trio Dankilo ein Kammerkonzert ab 19.30 Uhr am Samstag im Rittersaal.