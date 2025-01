Volles Programm am Wochenende: Das ist geboten im Landkreis Dillingen

Eines ist klar: Der Samstag ist fest in der Hand unserer Faschingsgesellschaften. Denn auch am zweiten Wochenende im neuen Jahr wird wieder fleißig getanzt, gelacht und gefeiert. Nachdem die Dillinger Faschingsfreunde, die Bachtalia und die Faschingsfreunde Steinheim den Auftakt bereits erfolgreich gemeistert haben, folgen nun die Höchstädter Schlossfinken, die Lauinger Laudonia, die Gundelfinger Glinken, die Hallo Wach aus Donaualtheim, die Finndonia aus Finningen und die Epponia aus dem Aschberg. Sie alle veranstalten ihre Hofbälle und starten damit am Samstag offiziell in die fünfte Jahreszeit.

Und damit nicht genug: Am Samstag, 11. Januar, wird vor dem Lauinger Rathaus der Narrenbaum aufgestellt. Die Neuauflage der Faschingstradition wird von der Fanfare Brass Band und weiteren befreundeten Narrenzünften organisiert. Der Abmarsch ist um 15 Uhr, er führt über die Brüderstraße zum Marktplatz.

Holzkunst in Höchstädt und Holzausstellung in Dillingen

Keine Lust auf Fasching? Dann gibt es auch alternative Veranstaltungen am Wochenende. So findet etwa am Samstagabend um 19.30 Uhr im Filmtheater Wertingen eine besondere Vorführung statt. Gezeigt wird der Film „Projekt Ballhausplatz – Aufstieg und Fall des Sebastian Kurz“. Zocker und alle, die es werden wollen, können am Sonntag nach Villenbach kommen. Dort findet ab 13.30 Uhr im Vereinsheim ein großes Preisschafkopfen statt.

Eine kunsthandwerkliche Ausstellung ist am Samstag und am Sonntag bei der Schreinerei Zill in Höchstädt zu bewundern. Zudem können Probearbeiten des Schreinerhandwerks kennengelernt werden. Ein Kulturhighlight ist auch im Stadt- und Hochstiftmuseum in Dillingen zu sehen. Am Sonntag ab 14 Uhr können Besucher und Besucherinnen eine Sonderausstellung betrachten. Der Titel: „Anton Basler: Ein Leben zwischen Holz und Kunst.“

Komödie in Lauingen und Kirchenkonzert in Dillingen

Und wer einen lustigen Abend mit garantierten Lachern verbringen will, der ist beim Lauinger Stadeltheater dieses Wochenende richtig. Am Samstagabend und am Sonntagnachmittag wird die Komödie „Weihnachten auf dem Balkon“ von Gilles Dyrek aufgeführt. Ein krönender Abschluss zum Wochenende könnte das Konzert am Sonntagabend, 18 Uhr, in der Dillinger Basilika sein. Zum Abschluss der Weihnachtszeit musiziert der Chor PiccaDillys gemeinsam mit Organist Axel Flierl.