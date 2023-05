Vom Afrika-Festival bis zur V-Party: Im Kreis Dillingen wird an Pfingsten gefeiert

Die Feiertage in der Region sind gespickt mit vielen Veranstaltungen. Und auch das Wetter scheint an diesem Pfingstwochenende mitzuspielen.

Der regnerische, kühle Mai hat bisher wenig frühsommerliche Gefühle geweckt. Ausgerechnet zu Pfingsten ist nun die erhoffte Besserung mit Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 20 Grad in Sicht. Dazu gibt es im Landkreis Dillingen viele Feste – vom Afrika-Festival im Kulturgewächshaus Birkenried bei Gundelfingen bis zur legendären V-Party in Zusamaltheim. Es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Nach ihrem Auftakt am Freitag startet die V-Party am Samstag, 27. Mai, in die zweite Runde. Abermals werden Tausende von Partyfans erwartet, die bis in den Pfingstsonntag hinein feiern werden.

Ein bunter Mix aus Markt, Musik, Artistik, afrikanischer Küche, Märchen, dem Zukunftsforum "Indaba" und mit Musik untermalten Gottesdiensten erwartet die Besucherinnen und Besucher des Afrika-Festivals. Programm gibt es am Samstag ab 12 Uhr, am Pfingstsonntag und Pfingstmontag ab 11 Uhr.

In Steinheim steigt das erste Oldtimertreffen

In Steinheim ist ebenfalls einiges geboten. Der Musikverein richtet am Pfingstsonntag, 28. Mai, ab 10 Uhr das erste Steinheimer Oldtimertreffen an der Vogt-Hofmühle aus. Ab 9 Uhr werden die heißen Schlitten auffahren. Am Pfingstmontag, 29. Mai, findet dort von 10 bis 18 Uhr der Mühlentag statt.

Gefeiert wird auch in Weisingen. Die Feuerwehr lädt am Pfingstsonntag ab 12 Uhr zum Dorffest ein.

Lesen Sie dazu auch

Die Lauinger Moschee öffnet über Pfingsten ihre Türen, und zwar am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr.

In Unterthürheim findet die Friedenswallfahrt zur Salzbeinbachkapelle statt. Der Empfang an der Unterthürheimer Pfarrkirche ist um 8.30 Uhr, der Abmarsch zur Kapelle startet um 8.45 Uhr.

Die Moskitos des TV Gundelfingen laden am Pfingstwochenende zu einem ganz besonderen Baseball-Turnier ein. In Zusammenarbeit mit dem Baseballverein der niederländischen Partnerstadt, den Beek Cheetahs, steigt an der Haunsheimer Straße ein internationales Baseball-Turnier für Blinden- beziehungsweise Behindertenbaseball. Am Samstag gibt’s Livemusik im Festzelt.

In Zusamaltheim gibt’s Blasmusik beim Frühschoppen

Klassische Musik ist am Sonntag um 17 Uhr im Lauinger Rathausfestsaal angesagt. Das Trio Fleurs gibt ein Konzert mit romantischen Klängen. Die Bandbreite reicht von Operette, Chanson und Musical bis zum Volkslied. Blasmusikfans kommen dagegen am Pfingstmontag auch auf dem Hof der Familie Böhm in Zusamaltheim auf ihre Kosten. Dort spielt der Musikverein ab 10 Uhr zum traditionellen musikalischen Frühschoppen auf. Weitere Events finden Sie im Service-Teil, Seiten 30/31.