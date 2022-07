Vom Gundelfinger Schnellefest bis zur Weisinger Laola-Party

Der Feier-Marathon im Landkreis Dillingen findet am Wochenende eine Fortsetzung. Dieses Mal wieder mit viel Musik und anderen kulturellen Höhepunkten.

Wo wollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, an diesem Wochenende im Landkreis Dillingen feiern oder sich einen Kulturgenuss gönnen? Die Entscheidung dürfte angesichts der gebotenen Vielfalt nicht ganz leicht fallen. Hier eine Auswahl: Die Stadtkapelle Gundelfingen lädt am Wochenende zum Schnellefest. Wenn das Wetter mitspielen sollte, ist für eine wunderbare Atmosphäre im Schnellepark gesorgt. Im Rahmen des Festgottesdiensts am Sonntag (Beginn 9.30 Uhr) ist auch eine Fahrzeugsegnung angesagt.

Laola-Party in Weisingen oder Spiel ohne Grenzen in Bergheim?

Auf dem Höchstädter Marktplatz findet am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr ein Sommerfest statt. Die Donautaler Fristingen-Kicklingen veranstalten am Wochenende ebenso wie der Musikverein Wittislingen, der am Samstag ab 18 Uhr loslegt, ein Gartenfest. Und die Feuerwehr Lauterbach feiert das 150-jährige Bestehen, Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag um 14 Uhr.

Auch die Feuerwehr in Unterglauheim hat am Sonntag etwas zu feiern - die Einweihung ihres Anbaus. Nach dem Gottesdienst und der feierlichen Zeremonie beginnt gegen 10 Uhr das Dorffest. Das 100. Jubiläum wird beim FC Weisingen auch noch an diesem Wochenende gefeiert - und zwar am Samstag ab 21 Uhr mit der Laola-Party. Die Katholischen Landjugend-Gruppen aus der Region treten am Sonntag um 14 Uhr zu einem "Spiel ohne Grenzen" in Bergheim an. Das Festgelände ist in der Nähe der Antoniuskapelle.

Dillinger Orgelsommer und ein Musical in Wertingen

Beim sechsten Matineekonzert des Dillinger Orgelsommers spielt am Samstagvormittag um 11.15 Uhr Roberto Bonetto in der Basilika. Ein weiteres kulturelles Highlight gibt es im Zusamtal. Das Publikum hat am vergangenen Sonntag die Aufführung der Wertinger Music Story im Festspielhaus in Füssen begeistert aufgenommen. Am Samstagabend ab 19 Uhr wird das Musical nun in der Wertinger Stadthalle präsentiert. Die 900 Tickets sind verkauft, möglicherweise gibt es noch einzelne zurückgegebene Karten an der Abendkasse. Die Freilichtbühne in Villenbach führt am Samstagabend das Stück "Der Diener zweier Herren" auf. Und ein musikalischer Hochgenuss ist am Sonntag ab 18 Uhr auch in der Gundelfinger Brenzhalle garantiert. Denn dort findet unter dem Motto "Musik erzählt Geschichten" das Kreischorkonzert statt.