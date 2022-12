Von Dampferlebnis bis Kunstmarkt: die Weihnachtsmärkte im Landkreis Dillingen

Um den Lauinger Wasserturm fahren Dampfloks, in Wertingen präsentiert sich der Kunstkanal und am Aschberg singt der Schülerchor. Was die Weihnachtsmärkte am Wochenende bieten.

Im Lauinger E-Park findet am Wochenende eine Premiere statt. Schon im November hielt dort mit dem Kunsthandwerkermarkt eine neue Veranstaltung Einzug. Am vierten Adventswochenende startet nun der "Adventszauber am Wasserturm" zum ersten Mal auf dem Areal der ehemaligen Stadtwerke rund um den historischen Wasserturm. "Das Programm ist bunt, die Attraktionen vielfältig und das Angebot kurzweilig", erklärt Carmen Krug, die Geschäftsführerin des E-Parks, in einer Pressemitteilung. Glühwein, Grillspezialitäten, Süßes und Herzhaftes kennt man von klassischen Weihnachtsmärkten. Darüber hinaus gibt es im 400 Quadratmeter großen Eventcenter einen Weihnachtsbasar. Dort können im beheizten Raum Aussteller und Anbieterinnen von Kunsthandwerk, Floristik, Schmuck und allerlei Geschenkideen ihr Angebot präsentieren. Dort findet sich auch eine kleine Krippenausstellung und eine Modellbahnanlage. Auch die Tombola zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, ist dort unter Dach und Fach.

Der Christkindlmarkt des Kunstkanals Wertingen findet wieder statt

Dazu kommen dann noch die Parkeisenbahnen und die gigantische Dampfkutsche, die ebenfalls zugunsten unseres Leserhilfswerks kleine und große Passagiere an diesem Wochenende befördern. Im geschmückten und beleuchteten Innenpark finden sich bunt gemischte Hütten und Aussteller. Dort befindet sich auch ein Stall mit Alpakas, eine weitere Attraktion für Kinder und Erwachsene. Auch für Programmeinlagen ist gesorgt: Verschiedene Musikgruppen aus der Region, Feuershows und am Samstag, 17. Dezember, um 18 Uhr ein Lauinger Adventstürchen unterstreichen die Vielfalt und Mischung des Adventszaubers. Im Erdgeschoss des E-Park-Museums findet man eine kleine Dampfmaschinen-Ausstellung mit besonderen Originalen und Modellen. Gleich nebenan können Spielzeuge und Modelle geshoppt werden. Nicht nur Modellbahn, sondern auch Traktormodelle, Automodelle, RC-Modellbau und Bastelartikel – zum Beispiel auch für Krippenbauer – sind dort zu finden. Der Eintritt ist frei und Parkplätze finden sich vor Ort. Das allgemeine Programm und das jeweilige Tagesprogramm kann im Internet unter www.eepark.eu nachgelesen werden. Der Erlös der Fahrattraktionen und der Tombola gehen an die Kartei der Not.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres des Wertinger KuK-Kunstkanals bildet der Christkindlmarkt am Sonntag, 18. Dezember, von 14 bis 18 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher können heuer durch den kleinen Kunst- und Handwerkermarkt in den ehemaligen Verkaufsräumen der Gärtnerei Max Hurler schlendern. Kunsthandwerkliche Schätze, Schmuck, schöne Papiere, Taschen und Seifen, Honigprodukte aus einheimischer Produktion und vieles mehr können bestaunt und gekauft werden. Traditionell bildet um 14 Uhr eine Weihnachtsgeschichte den Auftakt, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung.

Auch in Weisingen weihnachtet es am Wochenende

Die Wirtschaftsvereinigung Aschberg bietet bei ihrem Weihnachtsmarkt am 17. und 18. Dezember in Weisingens Ortsmitte an der Kirche harmonische Klänge des Schülerchors der Aschbergschule. Der Markt wird am Samstag um 17 Uhr von Bürgermeister Simon Peter eröffnet. Der Nikolaus besucht die Kinder am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 15.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr werden am Samstag Lose der Wirtschaftsvereinigung zum Kauf angeboten. Die Preisträger werden am selben Abend um 21 Uhr ermittelt. Nur anwesende Personen können gewinnen. Als Hauptpreis gibt es in diesem Jahr ein Tablet zu gewinnen. Am Samstag beginnt der Weihnachtsmarkt um 17 und endet um 22 Uhr. Am Sonntag hat der Markt von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Und auch die Wortelstettener Ortsvereine veranstalten einen kleinen Adventsmarkt. Dieser findet von 17 bis 22 Uhr auf dem Kirchplatz statt. (AZ/mayjo)