Landkreis Dillingen

16:54 Uhr

Von einem zum nächsten Wetterextrem: Es drohen Unwetter im Kreis Dillingen

Plus Seit Wochen hat es nicht geregnet. Das soll sich nun ändern - inklusive ordentlichen Gewittern. Aber: Es wird auch richtig heiß. Die Landwirtschaft in der Region leidet massiv.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Können Sie sich noch an den letzten Regentag im Landkreis Dillingen erinnern? Benjamin Grimm, der unter anderem für den Deutschen Wetterdienst alle relevanten Daten sammelt, auf jeden Fall. Und es ist kaum zu glauben: Aber der letzte richtige Niederschlag, der bei uns gemessen wurde, war vor genau einem Monat. Am 16. Mai hat es im Kreis letztmals geregnet. "Also so, dass man es Regen nennen konnte. Die paar wenigen Tropfen, die es vereinzelt mal gab, sind sofort verdunstet", so Grimm, und: "Es ist definitiv viel zu trocken. Aber der Umschwung kommt."

Haben wir uns im April und Mai nach Sonne gesehnt, so gut wäre es jetzt, wenn es regnen würde - zumindest ab und an, ausreichend für Natur und Landwirtschaft. "Es ist schon verrückt: Erst konnten die Landwirte den Mais nicht ansäen, weil es zu nass war, und jetzt geht er nicht auf, weil es zu trocken ist. Wir haben gerade viele Wetterextreme in kürzester Zeit", erklärt der Lauinger weiter. Hinzu kommt der teils heftige Wind, der in der Region schon ein täglicher Begleiter zu sein scheint. Oder? "Es ist ein Ostwind, der alles zusätzlich mehr austrocknen lässt. Teilweise war es auch richtig böig."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen