Landkreis Dillingen

17:30 Uhr

Von Koch bis Chefarzt: So verbringen Menschen im Kreis Dillingen die Silvesternacht

Plus Der Jahreswechsel ist immer besonders. Manche können die Party kaum abwarten, andere wiederum könnten komplett darauf verzichten. Wir haben nachgefragt.

Von Marion Buk-Kluger, Marion Buk-Kluger, Simone Fritzmeier

Für Wolfgang Geisser ist es "die schlimmste Nacht des Jahres", wie er sagt. Mehr noch für seine vierjährige Hündin Greta. Deshalb ist der ärztliche Direktor der Kreisklinik St. Elisabeth in Dillingen am Silvesterabend zu Hause. "Wir müssen irgendwie schauen, wie wir durch die Nacht kommen. Der Fokus liegt bei uns auf dem Hund", erzählt Geisser. Er hat zwar keinen Dienst, viel geschlafen wird vermutlich trotzdem nicht. Die Böllerei sei für den Duck-Tolling-Retriever schlimm. "Das ist leider so", sagt er. Anstrengend waren auch die vergangenen Tage, speziell rund um Weihnachten. In der Klinik sei sehr viel los gewesen, "die Intensivstation ist voll".

Geisser hoffe, dass es über Silvester ein wenig leichter werde, das könne man aber schlecht vorhersagen. "Covid flaut ein wenig ab, jetzt kommt die Grippe. Es ist wahnsinnig anstrengend", sagt er. Trotzdem, und das gehört auch für die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, dazu: Um Mitternacht wird angestoßen. Ohne Alkohol, der ist strikt verboten. "Auf den Stationen wird sich oft auch abgesprochen, wer was mitbringt und dann wird in der Pause gemeinsam gegessen. Das Wohl der Patienten steht natürlich immer an oberster Stelle", betont Dr. med. Wolfgang Geisser weiter. So sei aber die Silvesternacht auch in der Klinik eben doch etwas besonderer als eine normale Nachtschicht.

