Landkreis Dillingen

Tag der Ratte: Für die einen putzig, für andere eklig

Plus Am 4. April wird der Tag der Hausratte begangen. Wie häufig das Tier bei uns im Landkreis Dillingen vertreten ist und ob es wirklich als Schädling bezeichnet werden kann.

Von Günter Stauch

"Beobachtet unseren Helden in der Erde" – lautete einer der zahlreichen Appelle, die Mitte Februar bundesweit erklangen. "Denkt an den kleinen Klimaretter, der Schwerstarbeit im Boden erledigt", so ein anderer Aufruf zum "Tag des Regenwurms" damals. Solche Hinweise wird man beim heutigen internationalen Gedenken an die Ratte wohl vergeblich erwarten. Wurde der Termin doch 2002 nur von der globalen Bewegung gegen weltweite Tierversuche namens "Ratlist" (Abkürzung für "Replcace Animal Test") zu deren Abschaffung ins Leben gerufen. Das Motiv: Der kleine Vierfüßer mit dem wissenschaftlichen Namen "Rattus rattus", also die Hausratte, sollte wenigstens am 4. April ins rechte Licht gerückt werden.

Das scheint dieses Geschöpf, dessen Auftauchen in einem großen dunklen Fleck und mit langem Schwanz um die Ecke huschend vielen Gänsehaut und Schrecken eintreibt, wohl bitter nötig zu haben. Dass es sich bei seinem Aussehen keineswegs um eine Schönheit handeln kann, zählt noch zu den harmlosen Vorurteilen. Schon immer wird das bis zu 30 Zentimeter lange und ein Pfund schwere Tier mit seinen beiden großen Schneidezähnen für die mittelalterliche Pest verantwortlich gemacht und steht noch heute als Überträger für zahlreiche Krankheiten wie etwa Salmonellen, Tollwut oder Bandwürmer im Ruf. Nur gut, wenn der vermeintlich dumme, aber nachgewiesenermaßen intelligente Mäuseverwandte des Menschen Stimme nicht zu deuten fähig wäre: Denn die Liste der mit ihm verbundenen Schimpfwörter und Redewendungen präsentiert sich längenmäßig rekordverdächtig.

