Von Traktor-Pulling bis Flamenco-Gitarre: Was am Wochenende alles los ist

Die Finninger Traktorfreunde veranstalten ein Oldtimer-Bremswagenziehen, in Birkenried hört man ungewöhnliche Gitarrenklänge und in Dillingen tritt ein wahrer Orgelkünstler auf.

Von wegen Sommerloch! Man sollte meinen, dass mitten im August kaum noch was geboten ist im Landkreis Dillingen – denn natürlich haben viele Menschen den heimischen Garten gegen den Strand getauscht. Und tatsächlich: Etwas ruhiger als im Juli ist es in diesen Tagen tatsächlich. Aber ein Sommerloch? Mitnichten! Auch an diesem Wochenende ist in der Region einiges geboten. Hier also ein paar Tipps für die Daheimgebliebenen.

Den Anfang dieser Liste macht das Oldtimer-Bremswagenziehen der Traktorfreunde Finningen. Am Sonntag geht es ab 9 Uhr an der Bachwiese in Unterfinningen los. Die Veranstalter versprechen Nervenkitzel und ein Fest für alle. Beim Bremswagenziehen schleppen die angemeldeten Oldtimer-Traktoren und Standard-Traktoren der neueren Generation mit langsamer Fahrgeschwindigkeit einen mit Gewichten beladenen Brems-Wagen möglichst weit. Wer am weitesten kommt, der hat gewonnen. Schafft ein Traktor die ganze Bahnlänge von 100 Metern ohne zu stoppen, dann hat er einen sogenannten „Full Pull“ erreicht. Bis 17 Uhr kann man dieses Spektakel am Sonntag ansehen.

In Unterliezheim geht man auf die Suche nach Kräutern

Gediegener geht es in Birkenried zu. Im Kulturgewächshaus tritt Gilberto Torres auf. Der Chilene bringt mit seiner Gitarre Flamenco-Sounds auf die Bühne. Torres orientiert sich an seinem Vorbild Paco de Lucía, der nach Torres' Worten die Brücke geschlagen hat zwischen dem traditionellen Flamenco und neuen Strömungen. Los geht es am Sonntag um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wem die "Königin der Instrumente" näher ist als die Flamenco-Gitarre, der hat am Samstag die Qual der Wahl. Im Rahmen des 17. Dillinger Orgelsommers spielt Bernhard Leonhardy ab 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter. Das Motto lautet dieses Mal "Aus der neuen Welt". Zu hören gibt es Werke des tschechischen Komponisten Antonín Dvořák. Der Eintritt ist frei. Am selben Tag um 12 Uhr tritt der Dillinger Organist Andreas Käßmeyer in der Nördlinger St. Georgskirche auf. Er bringt unter anderem Werke von Nicolas Jaques Lemmens und Joseph Jongen zum Besten.

Hirschbach bringt die Firehawks-Party zurück

In eine ganz andere Richtung geht es Samstagfrüh in Unterliezheim. Der Obst- und Gartenbauverein geht auf Kräutersuche und hat dafür eine Expertin aus München gewinnen können. Viktoria Lorenz ist Kräuterpädagogin und Managerin für angewandte Gesundheitswissenschaften, gefragte Kursleiterin und Buchautorin. Wegen der Hitze findet die Veranstaltung nicht um 14 Uhr, sondern bereits um 9 Uhr statt. Deshalb sind spontan auch noch zwei Plätze frei. Wer also schnell ist und sich am Samstag bis kurz vor 9 Uhr unter 09089/754 anmeldet, kann noch dabei sein. Zwei Stunden dauert die Wanderung. Treffpunkt ist bei der Mosterei. Die Gebühr für Nicht-Mitglieder beträgt 34 Euro.

Nach sieben Jahren Pause bringen am Wochenende (Beginn bereits am Freitag) die Firehawks Hirschbach ihre Party wieder zurück. Am Samstag tritt DJ Markus van der Bunk auf. Drei große Zelte, mehrere Bars und Ausschänke und ein Platz für den DJ sind geboten. Gemischte Partymusik ist angesagt. Los geht’s um 21 Uhr. Ab 14 Uhr ist Kinderdisco.