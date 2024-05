Von Wasservogel bis Afrika-Festival: Das ist an Pfingsten im Kreis Dillingen geboten

Der Startschuss in die Pfingstferien könnte nicht bunter sein. In Villenbach wird etwa groß gefeiert, in Altenbaindt steht ein Traditionsfest an, in Lauingen ist Kermes-Sommerfest. Was sonst noch los ist.

Es ist die Party im Landkreis Dillingen. Keine ist größer, keine zieht mehr feierwütige Menschen aus der ganzen Region an. Am kommenden Wochenende ist es so weit. Die Zelte stehen, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Denn am Freitag, 17. Mai, und am Samstag, 18. Mai, ist der kleine Ort Villenbach im Zusamtal wieder ein Anziehungspunkt: Die V-Party findet statt. Die Macher der Großveranstaltung sind die Faschingsfreunde Zusamaltheim. Seit Anfang an wird die fette Fette an Pfingsten organisiert, rund 250 Ehrenamtliche werden da mindestens an beiden Abenden gebraucht. Kein Wunder, auch heuer werden tausende Besucher und Besucherinnen erwartet und denen will was geboten werden. Am Freitag legen die DJs Gianluca Nobile, Le Shuuk und Dropixx auf, am Samstag rocken dann Dj Robz, Dj Dominik Koislmeyer, Dj LIZOT und DJ Tarik Asadi die Zelte.

Nicht nur in Villenbach wird am Wochenende gefeiert. Auch in Altenbaindt, nur ein paar wenige Kilometer weiter, findet ein Fest statt, das schon eine lange Tradition im Aschberg hat - das Wasservogelfest. Die hiesige Feuerwehr organisiert das Event am Pfingstmontag, 20. Mai. Los geht es ab 10 Uhr mit dem Zug des Wasservogels durch das Dorf. Im Anschluss findet der gemütliche Teil im Festzelt statt. Der Wasservogel beziehungsweise Pfingstvogel macht auch im Kesseltal am Wochenende halt. Denn auch im beschaulichen Unterbissingen ist diese Tradition fest im Jahreskalender verankert. Dort ziehen ebenfalls junge Burschen von Haus zu Haus.

Einblicke in die Lauinger Moschee erhalten

Mit dem Wort bunt lässt sich dagegen das Motto an Pfingsten in Birkenried bei Gundelfingen schreiben. Denn zum 21. Mal findet das beliebte Afrika-Festival statt. Von 17. bis 20. Mai werden Menschen aus der ganzen Region auf das Gelände des Kulturgewächshauses pilgern und in die afrikanische Welt eintauchen. Der bunte Mix aus Markt, Musik, Artistik, afrikanischen Küchen, Märchenerzähler, musiklastige Gottesdiensten, Akrobaten, Tanzkünstlern und dem Zukunftsforum „Indaba“ bieten Erlebnisse der verschiedensten Art für Jung und Alt. Das Afrika-Festival hat eine lange Tradition und lockt tausende Menschen nach Birkenried. Es ist die größte Veranstaltung, die der kleine Verein Kulturgewächshaus Birkenried e.V. jährlich organisiert - mit Erfolg.

Multikulturell wird es am Wochenende auch in Lauingen. Die türkisch-islamische Gemeinde feiert ihr Kermes-Sommerfest. Und eines ist dabei auf jeden Fall garantiert: Verhungern wird niemand, es werden leckere, landestypische Spezialitäten serviert. Die Mitglieder gewähren zudem Einblicke in ihre Kultur und öffnen die Moschee für Besucher und Besucherinnen. Die Festzeiten: Freitag, 12 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag je von 11 bis 22 Uhr. Die Hicret-Moschee befindet sich in der Wittislinger Straße 6.

Pfingsten wird im Kreis Dillingen auch musikalisch gefeiert

Festliche Töne gibt es am Sonntag, 19. Mai, ab 11 Uhr auch auf dem Dorfplatz in Dattenhausen zu hören. Der Musikverein Oggenhausen spielt auf, ab 14 Uhr treten die "Junge Egautaler & Junge Egau Kids" auf, ab 17 Uhr musiziert Brenzblech. Am Pfingstmontag über der Musikverein Frauenriedhausen ab 11 Uhr das musikalische Kommando. Schon am Freitagabend, 19.30 Uhr, findet im Storchennest Fristingen ein Konzert der Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen unter dem Motto „Auf unserem (neuen) Weg“ statt.

Im Hochamt zu Pfingsten am Sonntag um 10 Uhr in der Basilika St. Peter in Dillingen erklingt festliche Musik für Blechbläser und Orgel. Das international renommierte Ludwigsburger Blechbläserquintett, das sein 40-jähriges Jubiläum feiert, spielt gemeinsam mit Basilikaorganist Axel Flierl Werke von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Nikolai Rimsky-Korsakov und Eugène Gigout. Karin Nicklaser übernimmt den Kantorendienst, Stadtpfarrer Harald Heinrich wird den Festgottesdienst zelebrieren.

Mittelaltermarkt auf Burg Katzenstein, Friedenswallfahrt in Unterthürheim

Noch ein Blick in den Nachbarlandkreis: Auf und rund um Burg Katzenstein in Dischingen findet von 18. bis 20. Mai ein großer Mittelaltermarkt mit Ritterturnier statt. Besucher können eine Zeitreise in die Welt des Mittelalters hautnah erleben. Ritterturnier, Schaukampfgruppen, Lagerleben, Handwerk, Musik und Händler sind nur ein paar Programmbeispiele. Höhepunkte werden auch die Auftritte von Trio Feuerzirkus und das Lager der Augsburger Soldknechte sein.

Und für alle, die trotz der durchwachsenen Wetteraussichten es kaum abwarten können die ersten Bahnen im Freibad zu ziehen, für den gibt es auch gute Nachrichten. Nachdem das Dillinger Eichwaldbad schon vor einer Woche geöffnet hat, ziehen nun auch die Freibäder im Zusamtal nach. Freier Eintritt für alle heißt es zur Eröffnung des Wertinger Freibads am Pfingstsamstag. Seit Mittwoch heißt die Gemeinde Buttenwiesen ihre Gäste im Freibad Lauterbach willkommen.

Besinnlicher, aber mit ebenfalls langer Tradition, wird im Zusamtal am Pfingstmontag auch eine Friedenswallfahrt zur Salzbeinbachkapelle organisiert. Ab 8.30 Uhr werden die Vereine an der Kirche empfangen, dann wird gemeinsam losmarschiert.