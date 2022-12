Vorsicht: Auch im Kreis Dillingen kann es gefährlichen Eisregen geben

Der Dillinger Experte Benjamin Grimm warnt: Die Wetterlage kann sich am Mittwoch zuspitzen. Der Landkreis Dillingen liegt in dem Fall direkt an einer Wettergrenze.

Sehr viel schöner kann der Winter im Kreis Dillingen eigentlich kaum noch werden. Zumindest waren die letzten Tage geprägt von trockener Kälte mit Sonne und Schnee, der liegen bleibt. Teils sind die Temperaturen, auch im Kreis Dillingen, bei Nacht bis minus zehn Grad Celsius und stellenweise mehr gefallen. Nun wird es wieder wärmer, oder anders ausgedrückt: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bauen sich sogenannte Luftmassengrenzen im Süden auf.

Experte Kachelmann erklärt Unwetterlage genau

Mit der Folge, dass es in den frühen Mittwochstunden Niederschläge geben könnte. Und der ist bei diesen Temperaturen gefährlich, wie auch unser Wetterexperte Benjamin Grimm betont. Es ist von Eisregen die Rede. Laut Grimm, der sich unter anderem auf die Wettervorhersagen des ehemaligen TV-Experten Jörg Kachelmann stützt, werde sogar vor einer "unwetterartigen Eisregenlage" in Bayern gewarnt.

Benjamin Grimm ist der Wetterexperte im Landkreis Dillingen. Foto: Grimm

Wie sieht es im Landkreis Dillingen aus?

Es wird so erklärt, dass teils Schnee im südlichen Baden-Württemberg fällt und in Bayern vermehrt Eisregen. Eine gefährliche Mischung. So könne es zu massiven Beeinträchtigungen in der Infrastruktur kommen. Bis Donnerstag könnte sich diese Wetterlage an manchen Orten halten, verstärkt im Allgäu.

Und bei uns? Grimm: "Wir sind genau an der Grenze zum Übergang." Heißt, so Stand Dienstagmittag, dass der Kreis Dillingen auf der "kälteren Seite" ist - was ein Vorteil sein könnte, "weil dadurch bei uns mehr Niederschlag als Schnee fällt." Aber, so Grimm weiter, bei Luftmassengrenzen könne es innerhalb von zehn Kilometern schon große Unterschiede geben. Übrigens: Die kälteste Nacht hatte bisher Bachhagel. Dort wurden laut Benjamin Grimm minus zwölf Grad gemessen.

