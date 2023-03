Vorträge über den Dillinger Universitätsgründer bis zum Klimawandel

Der Katholische Akademikerkreis bietet ein interessantes Jahresprogramm. Reinhard Kardinal Marx kommt im Juli in die Kreisstadt.

Der Katholische Akademikerkreis Dillingen präsentiert ein breit gefächertes Jahresprogramm. Den Auftakt macht ein Vortragsabend mit drei Kurzvorträgen zum Thema „Otto Truchsess von Waldburg (1514-1573) - Fürstbischof, Kardinal und Universitätsgründer zwischen Augsburg, Dillingen und Rom - im Gedenken an seinen 450. Todestag“ am Montag, 27. März um 19.30 Uhr in der Lehrerakademie. Es referieren Christine Schneider („Unter den Posaunen des Jüngsten Gerichts - die Studienkirche als Gedächtnisort für Otto Truchsess von Waldburg“), Walter Ansbacher („Kardinal Otto Truchsess von Waldburg und die Glaubensspaltung - ein Leben für Kaiser und Kirche“) sowie Domkapitular Thomas Groll („Kardinal Otto Truchsess von Waldburg und die Gründung der Universität Dillingen“).

Der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele kommt nach Dillingen

Christian Stückl, Intendant des Münchner Volkstheaters und langjähriger Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, spricht am Montag, 3. April, um 19.30 Uhr im Stadtsaal am Kolpingplatz zum Thema „Meine Passion“. In einer lockeren Gesprächsrunde erzählt der bekannte Regisseur über seinen Werdegang, die Passionsspiele und die Frage, inwieweit die Beschäftigung mit den letzten Tagen Jesu ihn und die Schauspieler in ihrem Glauben geprägt haben. Die musikalische Gestaltung übernehmen Barbara Flierl am Violoncello und Birgit Nerdinger am Klavier. Karten zu zwölf Euro gibt es ab sofort bei Bücher Brenner, Dillingen.

Zum Thema „Jesus suchen, finden, begegnen – und bekennen“ spricht der Münchner Jesuit Andreas Batlogg am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Basilika. Der Theologe und Publizist liest aus seinem gleichnamigen Buch und gewährt Einblicke in das eigene Suchen und lebenslange Ringen nach Gott. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Nacht der Kirchen statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden dankbar angenommen.

Veranstaltungen zum Thema Artensterben, Klima, Pandemien

Prof. Josef Settele, Leiter des Departments Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle/Saale, referiert am Montag, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Stadtsaal zum Thema „Die Triple-Krise: Artensterben, Klima, Pandemien“. Settele erkennt im Artensterben, dem Klimawandel und der Pandemie eine dreifache Krise. Der renommierte Umweltforscher und Agrarökologe analysiert deren Gründe und Folgen und erläutert sie vor allem anhand der Insekten, deren Gefährdung beispielhaft für die der gesamten Artenvielfalt steht. Die Auslöser – eine unkontrollierte Ausbeutung der Natur, immer intensivere Landnutzung und wachsende Verstädterung sowie ungebremste Abholzungen – sieht er als wesentliche Ursachen für den Ausbruch von Pandemien.

Kardinal Reinhard Marx kommt im Juli zu einem Pontifikalgottesdienst und einem Vortrag nach Dillingen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Am Sonntag, 16. Juli, spricht Reinhard Kardinal Marx um 11.15 Uhr im Stadtsaal zum Thema „In christlicher Freiheit Gesellschaft gestalten“. Die Veranstaltung versteht sich als Beitrag zum Ulrichsjubiläumsjahr: Der Augsburger Diözesanpatron, der heilige Ulrich, wurde vor 1100 Jahren zum Bischof geweiht und starb vor 1050 Jahren. Marx referiert zum Thema seines Buches „Freiheit“ (2020) und möchte Mut machen, sich frei, ohne Angst und im Vertrauen auf die christlichen Werte einzumischen und die Veränderungen in unserer Gesellschaft mitzugestalten. Platzkarten zum Vortrag gibt es ab 19. Juni bei Bücher Brenner. Bereits um 10 Uhr feiert der Kardinal in der Basilika einen Pontifikalgottesdienst.

„Deutsche Spuren in Rom. Ein Spaziergang durch die Ewige Stadt“ lautet der Vortrag, den Prof. Jörg Ernesti von der Universität Augsburg am Montag, 25. September, um 19.30 Uhr im Colleg hält. Die italienische Kulturgeschichte ist kaum zu denken ohne deutsche Einflüsse und umgekehrt. Diese enge Verbundenheit wird an keinem anderen Ort so deutlich wie in Rom.

Otto Truchsess von Waldburg, hier auf dem Titel eines Jahresbuchs des Historischen Vereins, ist Thema dreier Kurzvorträge innerhalb der Veranstaltungsreihe des Historischen Vereins. Foto: Erich Pawlu (Archivbild)

Vortrag zu den Hintergründen der globalen Erwärmung werden verdeutlicht

Wie lange wissen wir eigentlich schon vom Klimawandel? Worin unterscheiden sich Wetter und Klima? Wie hat sich das Klima weltweit und in unserer Region verändert – und was erwartet die Forschung für die Zukunft? Um diese und weitere Fragen dreht sich der Vortrag von Prof. Harald Kunstmann, Inhaber des Lehrstuhls für regionales Klima und Hydrologie an der Universität Augsburg, der physikalische Hintergründe der globalen Erwärmung in ihrer historischen Entwicklung verdeutlicht, die Notwendigkeit von konsequentem Handeln betont und zeigt, was wir tun können. Er spricht am Montag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr im Saal der Sparkasse Dillingen-Nördlingen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen beträgt, wenn nicht anders angegeben, fünf Euro (Abendkasse), Schüler und Studenten haben freien Eintritt. (AZ)