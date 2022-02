Vortrag im Kreis Dillingen über Heizung, Fördermöglichkeiten und Co.

Lohnt sich der Austausch der alten Ölheizung und was kostet das? Darüber kann man sich in einem kostenlosen Online-Vortrag des Dillinger Landratsamtes informieren.

Die Umsetzung der Energiewende erfordert nachhaltige Konzepte. Mit der aktuellen Wärmekampagne wirbt der Landkreis Dillingen im Rahmen einer breiten Öffentlichkeitskampagne für zukunftsfähige Lösungen der Energieversorgung auf regenerativer Basis.

Gerade die steigenden Energiepreise zeigen laut Landrat Leo Schrell, dass die Herausforderung unverändert besteht, die Energieversorgung auf ein sicheres, bezahlbares, unabhängiges und vor allem nachhaltiges Fundament zu stellen. „Im Bereich der Wärmeversorgung, konkret bei der Heizungsumstellung von fossilen Energieträgern auf regenerative Energien, besteht dabei noch ein großes Potenzial“, lässt Schrell in einer Pressemitteilung wissen.

In Deutschland werden aktuell noch gut 50 Prozent des Endenergieverbrauchs durch die Bereitstellung von Wärme und Kälte verursacht. Nur rund 20 Prozent der Wärme werden dabei mittels erneuerbarer Energieträger erzeugt.

Es geht um aktuelle Förderprogramme und Umsetzungsmaßnahmen

Mit der Wärmekampagne in Form einer digitalen Veranstaltungsreihe will der Landkreis Dillingen insbesondere auf dieses Potenzial aufmerksam machen. „Oftmals wird ein Heizungstausch mit attraktiven und lukrativen Förderungen durch staatliche Marktanreizprogramme unterstützt“, informiert Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes. Ziel der Wärmekampagne des Landratsamtes ist es laut Weber, „die Bevölkerung umfassend zu Möglichkeiten des Heizungstausches sowie zu aktuellen Förderprogrammen zu informieren und somit erste Hürden bei der Umsetzung möglicher Maßnahmen aus dem Weg zu schaffen“.

Der Referent des Vortragsabends, Johan Brütting vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu, wird in seinem Vortrag insbesondere folgende Teilaspekte beleuchten und transparent erläutern: Effizienzhaus-Standards/Einzelmaßnahmen Heizungstausch/Vorteile einer Sanierung mit Fördermitteln, Aktuelle Förderprogramme der KfW und BAFA/Voraussetzungen für Förderungen/Fördermittel beantragen, so funktioniert es.

Wann der Vortrag stattfindet und wie man teilnehmen kann

Die Wärmekampagne wird durch die regionalen Energieversorger als Kooperationspartner unterstützt, deren Experten im Laufe des Vortrags auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Der Online-Vortrag findet am Mittwoch, 23. Februar, um 19 Uhr, über Zoom, statt. Eine Voranmeldung ist zwingend unter Angabe des vollständigen Namens, der Wohnadresse sowie einer E-Mail-Adresse per E-Mail an Astrid.Wanek@landratsamt.dillingen.de bis spätestens 21. Februar erforderlich. Anschließend erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten zugeleitet. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei. (pm)