Wahlkampf: Endspurt für die Freien Wähler im Kreis Dillingen

Beim Sommerfest - dem zentralen Wahlkampf-Ereignis der Freien Wähler - stimmen sich die Mitglieder aufs Finale ein. Mehring warnt gar vor einer Ampel-Regierung in München.

Freie-Wähler-Kreischef und Bezirkstagskandidat Ulrich Reiner begrüßte kürzlich zahlreiche Gäste zum FW-Sommerfest und warb dabei für seine Ziele im nächsten Schwabenparlament. Dort will sich Reiner insbesondere für das Ehrenamt starkmachen. „Die besondere Lebensqualität der Menschen in unserer Heimat steht auf den Schultern des Vereinslebens und der ehrenamtlich Engagierten. Wer mehr tut als eine Pflicht, verdient die größtmögliche Unterstützung der Politik“, findet Reiner, der unter anderem als Obmann der Schiedsrichtergruppe Donau, Dozent bei der Bayerischen Verwaltungsschule und Bissinger Feuerwehrmann selbst vielfältig im Ehrenamt aktiv ist. Landrat Markus Müller sprach in seinem Grußwort von den Themen und Aufgabenstellungen der Kreispolitik. Er bedankte sich ausdrücklich bei dem Kreisfraktionsvorsitzenden Bernd Nicklaser und Kreisvorsitzenden Reiner, die beide „Garanten für sachorientierte Lösungen“ seien sowie bei Landtagsabgeordnetem Fabian Mehring für die enge Zusammenarbeit. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Höhepunkt des Abends war die Rede Mehrings, dessen Ausführungen von den Besuchern mit Applaus quittiert wurden. Im Zuge dessen warb Mehring für die Fortsetzung der Bayernkoalition aus CSU und Freien Wählern als bürgerlich-liberaler Gegenentwurf zur Ampel-Regierung in Berlin. „Die Landtagswahlen sind diesmal eine echte Richtungswahl. Es geht um nicht weniger als darum, ob in Zukunft auch in München die Ampel durchregiert oder Bayern das letzte Bundesland in Deutschland bleibt, in dem bürgerlich regiert wird und keine Ampel-Partei in der Staatsregierung sitzt“, so Mehring.

Das emotionale Schlusswort hielt als Quasi-Hausherr der langjährige Dillinger Landrat Leo Schrell, der leidenschaftlich für den Landtagsabgeordneten Fabian Mehring und den Bezirkstagskandidaten Ulrich Reiner warb. „Fabian ist ein politisches Ausnahmetalent und gehört schon heute zum Spitzenpersonal der Regierungskoalition in ganz Bayern. Von seinem Einfluss in München hat der Landkreis Dillingen in den letzten fünf Jahren gewaltig profitiert. Umso wichtiger ist es für die Region, ihm jetzt mit einem herausragenden Erststimmenergebnis den Rücken zu stärken“, so Schrell. Dabei verwies der frühere Landrat auf das bayerische Wahlsystem: „Die Erststimme ist die Heimatstimme. Dabei geht es nicht um die persönliche Parteipräferenz, sondern einzig um die Frage, welcher Kandidat die Interessen der Region am besten in München durchsetzen kann. Daran, dass diese Person Fabian Mehring ist, kann eigentlich niemand ernstlich Zweifel haben“, so Schrell im Hinblick auf das Rennen um das Direktmandat.

So klang nach vielen Gesprächen und musikalisch umrahmt von Franz Kopp und Karl Schwenkreis das gut besuchte Sommerfest aus, alle Teilnehmenden starten nun in die letzten Wochen vor den Wahlen am 8. Oktober. (AZ)