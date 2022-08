Landkreis Dillingen

vor 19 Min.

Waldbrände im Kreis Dillingen: "Uns wäre mit Mensch und Material geholfen"

Plus Die Waldbrandgefahr ist noch immer hoch. Der oberste Feuerwehrmann im Landkreis Dillingen erklärt, wieso man im Ernstfall auch auf Landwirte setzt.

Von Jonathan Mayer

Herr Schmidt, nach wie vor ist die Waldbrandgefahr in der Region nicht gebannt. Aktuell schwankt der Gefahrenindex zwischen drei und vier. Was bedeutet das?



Frank Schmidt: Es ist eine hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr gegeben. Die Regierung von Schwaben hat mit Beginn der aktuellen Trockenperiode die Flugüberwachung angeordnet, wie fast jedes Jahr. Aktuell haben wir aber eine besondere Situation. Man sieht es ja, wenn man durch die Gegend fährt: Die Wälder und Felder sind trocken. Und ich sehe nicht, wann das besser wird. Im Landkreis haben wir aber eine gute Ausgangssituation. Es gibt nicht so viele zusammenhängende Waldflächen, weniger Monokulturen als in Ostdeutschland und viele Auwälder.

