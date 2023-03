Warnstreik am Montag: Agilis lässt Bahnverkehr im Landkreis Dillingen ruhen

Schlechte Nachrichten für Pendler im Landkreis Dillingen: Weil die Deutsche Bahn bestreikt wird, kommt es am Montag auch bei Agilis zu Ausfällen.

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn wird der Betrieb bei Agilis am Montag, 27. März, in beiden Netzen aller Voraussicht nach massiv gestört sein. Zugfahrten, die am Sonntag, 26. März, beginnen und erst nach Mitternacht enden, fallen aus. Fahrgäste werden gebeten, am Montag auf Bus und Bahn zu verzichten und am Vortag Fahrten entsprechend zu planen. Das erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Falls Zugfahrten möglich sind, informiere Agilis über die Kanäle in den sozialen Medien und auf der Internetseite sowie auf den Fahrplanauskunftsportalen und -apps darüber. Fahrgäste sollen sich eine Stunde vor Abfahrt ihres Zuges informieren. Aktuelle Informationen zum Streik gibt es unter www.agilis.de/warnstreik.

Agilis selbst sei vom Streik nicht betroffen. Allerdings ist das Unternehmen auf Stellwerke und Einrichtungen der Deutschen Bahn angewiesen, die wahrscheinlich bestreikt werden. Die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs ist nicht möglich. Die Züge von Agilis verkehren in den Netzen Nord und Mitte auf einer Streckenlänge von insgesamt über 840 Kilometern. Die gesamte Infrastruktur wird von der Deutschen Bahn AG betrieben, deren Beschäftigte von den Gewerkschaften ver.di und EVG zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen sind. Der Ausstand beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um Mitternacht und dauert 24 Stunden.

Warnstreik am Montag: Welche Regeln gelten für den Nahverkehr?

Im Fernverkehr gilt für Fahrkarten, die bis einschließlich 23. März für die Reisetage 27. März bis 28. März gekauft wurden: Diese Fahrkarten können entweder kostenlos storniert werden oder sie behalten Ihre Gültigkeit und können bis einschließlich 4. April flexibel genutzt werden. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super-Sparpreisen ist aufgehoben, dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn). Auch Umwege, die nicht auf der Fahrkarte erfasst sind, sind zulässig. Die Cityfunktion ist nicht von dieser Kulanz erfasst. Für die Fahrt zum oder vom Bahnhof muss im Abgangs- oder Zielort eine neue Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden. Sitzplatzreservierungen können in den Kundencentern Regensburg und Straubing kostenfrei storniert werden.

Im Nahverkehr gilt eine Kulanzregelung: Alle Fahrkarten des Deutschlandtarifs mit Reisedatum 27. März können von Sonntag, 0 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 3 Uhr, flexibel genutzt werden. Auch Umwege, die nicht auf der Fahrkarte angegeben sind, sind zulässig.

Eine Erstattung von Fahrscheinen ist nur beim jeweils verkaufenden Unternehmen möglich. Betroffene Agilis-Kunden können sich unter www.agilis.de/kontakt oder per Telefon unter der 0800 58902 80 40 an die Kundenbetreuung wenden. Aktuelle Informationen über Fahrplanabweichungen gibt es unter www.agilis.de/abweichungen. (AZ)

