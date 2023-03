Warnstreik am Montag: Das müssen Bus- und Bahnpendler im Kreis Dillingen wissen

Auf der Strecke von Agilis fahren keine Züge. Ob der Busverkehr bestreikt wird, ist derzeit unklar. Schwabenbus hat einen Rat für die Eltern von Schulkindern.

Die beiden Gewerkschaften Verdi und EVG wollen am Montag weite Teile des Nahverkehrs in Deutschland lahmlegen. Betroffen ist auch die Bahnstrecke im Landkreis Dillingen, auf der die Züge des privaten Betreibers Agilis fahren.

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn wird der Betrieb bei Agilis am Montag, 27. März, in beiden Netzen aller Voraussicht nach massiv gestört sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Zugfahrten, die am Sonntag, 26. März, beginnen und erst nach Mitternacht enden, fallen aus. Die Agilis bittet Fahrgäste, am Montag auf Bus und Bahn zu verzichten und am Vortag Fahrten entsprechend zu planen. Falls Zugfahrten möglich sind, werde das Unternehmen über die Kanäle in den sozialen Medien und auf der Internetseite sowie auf den Fahrplanauskunftsportalen und -apps darüber informieren. Fahrgäste sollen sich eine Stunde vor Abfahrt ihres Zuges informieren. Aktuelle Informationen zum Streik gibt es unter www.agilis.de/warnstreik. Agilis selbst sei vom Streik nicht betroffen. Allerdings ist das Unternehmen auf Stellwerke und Einrichtungen der Deutschen Bahn angewiesen, die wahrscheinlich bestreikt werden.

Busverkehr: Hier ist der Landkreis Dillingen zweigeteilt. Das Gebiet des Altlandkreises Wertingen versorgt der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV). Der Regionalbusverkehr des AVV werde zu großen Teilen von privaten Busunternehmen bedient, welche nicht von den Streiks betroffen sind. Folgende AVV-Linien dürften allerdings von dem Streik betroffen sein: 210, 211, 212, 511, 512, 640, 641, 700, 704, 705, 706, 707, 712, 840.

Wie viele Busfahrten im Gebiet von Schwabenbus stattfinden, wurde im Detail nicht mitgeteilt

Den Altlandkreis Dillingen bedient die Schwabenbus GmbH. Wie Landratsamts-Pressesprecher Peter Hurler mitteilt, rechne das Unternehmen damit, dass am Montag ab 4 Uhr der Verkehrssektor bestreikt wird. Deshalb werde nach Einschätzung der Schwabenbus GmbH auch der öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Dillingen von den Streiks betroffen sein. Landratsamts-Sprecher Hurler sagt: "Leider konnte uns im Detail nicht mitgeteilt werden, welche und wie viele Fahrten stattfinden werden. Deshalb wurden die Schulen gebeten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Schüler darüber zu informieren." Insbesondere für die morgendliche Fahrt zu den Schulen werde vonseiten der Schwabenbus empfohlen, eine private Beförderung zumindest einzuplanen.

Stadtbus Dillingen: Ob der Stadtbus Dillingen am Montag ebenfalls bestreikt wird, sei derzeit noch unklar, teilt Hurler mit.

