Warten auf Totimpfstoff: Ein Mann aus Deisenhofen erklärt seine Gründe

Plus Der Impfstoff Novavax soll wohl bald schon im Landkreis Dillingen verimpft werden. Nicht nur Stephan Bayer aus Deisenhofen hat darauf gewartet. Was man wissen muss.

Von Simone Bronnhuber

Stephan Bayer ist 52 Jahre, wohnt mit seiner Familie in Deisenhofen, ist selbstständiger Rohrreiniger und betreibt eine kleine Landwirtschaft. Er sagt über sich selbst, dass er wohl zu Risikopatienten gehöre - falls er sich mit Corona infiziere. Dennoch ist er ungeimpft. Aus Angst, wie er erzählt. "Ich habe in die bisherigen Impfstoffe einfach kein Vertrauen. Ich bin wirklich kein Impfgegner, aber eigentlich will ich am liebsten nur den richtigen Totimpfstoff." Seine Frau ist bereits zweifach geimpft und sogar geboostert. Zum Schutz seiner Eltern, wie Bayer erzählt. "Sie schaut nach ihnen und will nicht schuld sein, wenn was ist", sagt der 52-Jährige. Er ungeimpft, die Frau geimpft?

