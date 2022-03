Landkreis Dillingen

11:45 Uhr

Warum Ballaststoffe so gesund sind, und wo sie drinstecken

Dass eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist, gesund ist, hat sich herumgesprochen. Tatsächlich kommt dies aber in der Praxis kaum an. Dabei gibt es Lebensmittel, die gut schmecken und dafür besonders geeignet sich.

In der Fastenzeit geht es oft vorrangig um Gewichtsverlust. In unserer Serie „Ballast“ soll es aber um mehr gehen. Schließlich belasten uns oft nicht nur ein paar Kilos mehr, sondern Sorgen, Probleme – eben auch seelischer Ballast. Es gibt aber auch Ballaststoffe – und die wiederum sind gut. Daher geht es in unserer heutigen Folge um Ballast, den man nicht loswerden möchte.