Warum es im August mehr arbeitslose Menschen im Kreis gibt

Die Donauwörther Arbeitsagentur meldet die aktuellen Zahlen. Dabei wird auch deutlich, dass viele Stellen - auch für Azubis - derziet in der Region unbesetzt sind.

Im Landkreis Dillingen sind aktuell 1.648 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vormonat um 136 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,9 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Monat und 0,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Das teilt die Agentur für Arbeit in Donauwörth mit. Weiter heißt es: „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches. Häufig sind in der Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem folgt für einige junge Menschen nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung eine Phase der Arbeitslosigkeit", berichtet Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur.

Viele Jugendliche haben derzeit keine Arbeit

Deshalb sei bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier werde ein Zuwachs um 31,5 Prozent verzeichnet. Momentan sind laut Paul 196 junge Menschen ohne Arbeit, 47 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 3,0 Prozent.

Beim Jobcenter Dillingen (Rechtskreis SGB II) sind derzeit 884 arbeitslose Personen gemeldet. Das sind 76 oder 9,4 Prozent mehr als vor einem Monat und 213 oder 31,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Dillingen 557 arbeitslos.

Es fehlt an Fachkräften in der Region

Im August haben sich 526 Personen arbeitslos gemeldet. Davon kamen 171 aus einer Beschäftigung und 142 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 382 die Arbeitslosigkeit beenden. 117 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 77 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 879 freie Arbeitsplätze gemeldet. Dieser anhaltend hohe Stellenbestand macht deutlich, dass in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräfte fehlen.

Von Oktober 2022 bis August 2023 wurden insgesamt 696 offene Berufsausbildungsstellen von den Betrieben gemeldet. 489 Bewerber meldeten sich bei der Berufsberatung für eine Berufsausbildungsstelle. Das waren 35 beziehungsweise 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bisher blieben 316 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 39 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer anderen Möglichkeit.

Entweder Studium oder Ausbildung

„Junge Menschen in unserer Region haben weiterhin sehr gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Rein rechnerisch kommt auf einen Ausbildungssuchenden 8,1 freie Berufsausbildungsstellen. Wir können also alle ermutigen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Kontakt zur Berufsberatung der Arbeitsagentur aufzunehmen. Wir beraten individuell und neutral und haben darüber hinaus zahlreiche Online-Angebote, die bei der Berufswahl unterstützen. Mit dem kostenlosen Online-Test Check-U kann man beispielsweise herausfinden, welches Studium oder welche Ausbildung zu den eigenen Stärken passt", betont Paul.

Auch wer die Schulzeit schon beendet hat und noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, hat noch ein breites Angebot an offenen Ausbildungsstellen. Ein Ausbildungsstart ist bis weit in den Herbst hinein möglich. (AZ)