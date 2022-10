Warum es im Landkreis Dillingen immer noch Anbindehaltung gibt

Plus Die Landwirtschaft und verantwortlichen Behörden klagen, dass sie bei der Tierhaltung allein gelassen würden. Zu Besuch auf zwei Bauernhöfen in Mörslingen.

Tierwohl. Jeder spricht davon, jeder nimmt das Wort in den Mund. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Auf der Internetseite des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) heißt es: "Bislang gibt es weder eine einheitliche Definition, noch werden Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere systematisch und flächendeckend erfasst." Diese Aussage wirft deshalb sofort die nächste Frage auf: Wie wird Tierwohl von wem wie umgesetzt?