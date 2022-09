Landkreis Dillingen

vor 51 Min.

Warum Grund- und Mittelschulen vom Lehrermangel mehr betroffen sind

Plus Es fehlt an Lehrerinnen und Lehrern, das wirkt sich auf das Unterrichtsangebot aus - auch im Kreis Dillingen. Was das für den Schulstart am Dienstag bedeutet.

Von Simone Fritzmeier

Fakt ist: Zum Schulanfang am 13. September fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Kultusminister Michael Piazolo erklärte diese Woche, dass es zwar in Bayern so viel Lehrkräfte wie noch nie gebe. Aber es sind immer noch zu wenig, es herrscht Personalnot an den Schulen. Ist das auch im Landkreis Dillingen so?



Andrea Eisenreich: Das Budget an zugewiesenen Lehrerstunden ist auch im Landkreis Dillingen höher als die tatsächlich vorhandenen personellen Ressourcen, die sich nicht zuletzt durch das Beschäftigungsverbot für schwangere Lehrkräfte anhaltend reduzieren. Allerdings wird das Defizit – wenngleich nur teilweise – durch die befristete Beschäftigung von Personen mit sehr unterschiedlicher pädagogischer Qualifikation und Vorerfahrung ausgeglichen. Weitere Lehrerstunden konnten durch Teilzeitaufstockungen, vorzeitige Rückkehr von Lehrkräften aus der Elternzeit oder Hinausschieben des Ruhestands gewonnen werden.

