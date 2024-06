Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Warum Jugendliche aus dem Kreis Dillingen zum Wählen gehen

Erstmals dürfen am Sonntag auch Jugendliche ab 16 Jahren im Landkreis Dillingen bei der Wahl des Europäischen Parlaments ihre Stimme abgeben. Wir haben mit einigen gesprochen, die am Sonntag zum ersten Mal ein Wahllokal besuchen.

Plus Das Wahlalter bei der Europawahl wurde in Deutschland und einigen anderen EU-Ländern auf 16 Jahre abgesenkt. Erstwähler erzählen, wie sie diese Änderung sehen.

1,4 Millionen Jugendliche sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Denn bei der Wahl des Europäischen Parlaments dürfen in Deutschland erstmals Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. EU-weit ist das sonst nur in Belgien, Österreich und Malta möglich, in Griechenland darf man wählen, sobald man 17 Jahre alt ist. Wir haben mit Menschen aus dem Landkreis Dillingen gesprochen, die durch das von der Ampelkoalition beschlossene Gesetz am Sonntag zum ersten Mal ein Wahllokal besuchen.

Einer von ihnen ist Konstantin Jall aus Kicklingen. "Man fühlt sich selbstständig, wenn man wählen darf. Man wird mehr in die Gesellschaft aufgenommen, in em man auch etwas zu sagen hat", erzählt er. Was er genau wählen wird, weiß er aber noch nicht. Gut informiert fühlt er sich trotzdem: "Das ist aber darauf zurückzuführen, dass ich selber politisch sehr interessiert bin", sagt der 17-Jährige. Auch an der Schule gebe es viele Info-Portale und Gruppen zu dem Thema. Dass junge Menschen am Sonntag zur Urne gehen dürfen, findet Jall gut: "Manche in meinem Alter arbeiten schon und leben alleine, warum sollten sie bei der Europawahl nicht wählen dürfen?", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen