Landkreis Dillingen

Warum Wildverbiss auch im Landkreis Dillingen dem Klimawald schadet

Plus In zwei von sechs Hegegemeinschaften im Landkreis Dillingen sollen mehr Rehe geschossen werden. Das soll dem Wald helfen.

Von Brigitte Bunk

Von Februar bis ins Frühjahr hinein waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayerischen Forstverwaltung auch in unserem Landkreis verstärkt im Wald unterwegs. Denn nach drei Jahren stand wieder das forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung an. Gespannt auf die Ergebnisse sagte Marc Koch, Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen: „Ich hoffe, dass die Jäger so viel geschossen haben wie ausgemacht.“ Wird der Verbiss der erfassten Jungpflanzen als tragbar eingestuft, darf er so bleiben wie zuvor. In zwei der sechs Hegegemeinschaften im Landkreis wurde das Ziel jedoch nicht erreicht: Laut Pressemitteilung soll der Rehwild-Abschuss dort erhöht werden.

