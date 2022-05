Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Was bedeutet jungen Menschen im Kreis Dillingen Europa?

Wie denken junge Menschen über Europa? Wir haben anlässlich des Europatags am 9. Mai nachgefragt.

Plus Der Europa-Union ist wegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine heute nicht nach Feiern zumute. Sie fordert eine Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU. So sehen Jugendliche aus der Region die Staatengemeinschaft.

Der heutige Europatag steht für Demokratie und Frieden. „An diesem 9. Mai ist uns nicht nach Feiern zumute. Dennoch ist der Europatag heute bedeutsamer denn je, denn er steht für das europäische Friedensprojekt, das uns seit mehr als 70 Jahren ein Leben in Freiheit und Sicherheit garantiert“, sagt Bernd Steiner, Vorsitzender der Europa-Union Kreisverband Dillingen. In diesem Moment verteidigen seinen Worten zufolge Menschen in der Ukraine die Werte, auf denen auch die Europäische Union gründet: Freiheit, Demokratie, die Wahrung des Rechts und der Menschenrechte. „Ihnen gelten unsere Gedanken und unsere Solidarität“, betont der frühere Syrgensteiner Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

