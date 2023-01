Landkreis Dillingen

Was bleibt von der Pandemie im Landkreis Dillingen?

Plus Die Corona-Pandemie hat ganz Deutschland durcheinandergewirbelt. Auch im Kreis Dillingen hat sie vieles umgekrempelt. Gab es auch positive Veränderungen?

Einsam, ein bisschen schief und gehüllt in ein Krankenhauslaibchen stand Uwe lange an der Großen Allee in Dillingen. Uwe ist eine Schaufensterpuppe und eins der letzten Relikte, die im Landkreis noch an die Corona-Pandemie erinnern. Denn er wirbt für das Testzentrum im Christa-Hochhaus. Normalerweise. Doch im neuen Jahr ist er weg. Ist Corona jetzt vorbei? "Nein", sagt Ümit Sevindi, dem die Teststation gehört. "Uwe liegt im Keller. Zu Silvester habe ich ihn lieber reingeholt." Er müsse ohnehin noch verarztet werden. Ein Bein ist abgefallen. Dann kommt er aber wieder zurück. Vor Sevindis Teststation stehen noch immer Testwillige. Doch es sind weniger geworden. Der Test-Container in der Dillinger Kapuzinerstraße wurde vor ein paar Wochen entfernt. Die Pandemie verschwindet damit so langsam aus dem Bewusstsein der Menschen. Was bleibt von Corona?

