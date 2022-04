Landkreis Dillingen

15:00 Uhr

Was darf man in der Freinacht?

Plus Jeder Streich hat seine Grenzen. Was erlaubt ist und was jeder beachten sollte, erklären Landratsamt und Polizei im Kreis Dillingen.

Von Jonathan Mayer

Klingelstreiche beim Nachbarn, geklaute Maibäume, Rasierschaum im Briefkasten und Klopapier, das über die Straße gespannt ist. In der Freinacht darf man dieses Jahr wohl wieder so manchen mehr oder weniger witzigen Streich erwarten. Aber wo hört Brauchtum auf und fangen Straftaten an?

