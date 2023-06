Was Eltern über den Medienkonsum ihrer Kinder wissen sollten

Spiele und Social Media - das Kulturschloss Höchstädt und der Bezirk klären in einem Online-Seminar auf, ab wann die Nutzung von Handy und PC bedenklich wird.

Einen digitalen Elternabend zum Thema „Medienwelten - was sie als Eltern wissen sollten“ haben jetzt das Kulturschloss Höchstädt und Bezirk Schwaben veranstaltet. Anlass war die aktuelle Ausstellung „Kindsköpfe - 70 Jahre Kindheit in Schwaben“ im Schloss. Sarah Benz von der Drogenhilfe Schwaben beschrieb die Situation. „Internet und Smartphone, soziale Netzwerke und digitale Spiele sind bei vielen Jugendlichen in der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken“, sagte die 32-jährige. Wie häufig Kinder und Jugendliche online sind, werfe häufig Diskussionen im Familienalltag auf. Oft werde eine beginnende Spielsucht anfangs nicht bemerkt. Wie lange ein Kind Medien nutzen sollte, dass es noch im „grünen Bereich“ liegt, darüber werde in vielen Familien debattiert.

Sarah Benz erwähnte, dass sich laut einer DAK-Studie die Mediensucht in Hinblick auf Social Media und Gaming in der Pandemie stark erhöht habe. Inzwischen sei das Level nicht mehr ganz so hoch. Jungs seien insbesondere beim Spielen häufiger von Sucht betroffen als Mädchen. Die Referentin informierte die etwa 70 teilnehmenden Eltern, dass man auf die Frage "Wie viel Zeit Medienkonsum am Tag sinnvoll ist" schlecht allgemein antworten könne. Es komme immer auf den Einzelfall an. Und es zähle vor allem, wie viel Freizeit dem Kind am Tag zur Verfügung stehe. Wenn ein Jugendlicher etwa den ganzen Tag in der Schule ist und ihm nur noch zwei Stunden Freizeit übrig bleiben, dann sei es sicherlich nicht sinnvoll, diese zwei Stunden ganz mit Zocken oder Social Media zu verbringen, meinte Benz.

Die Warnsignale für zu viel Medienkonsum

Digitale Medien hätten ja auch ihren Nutzen, betonte die Referentin. "Doch ab dem Zeitpunkt, an dem der Medienkonsum zum Mittelpunkt des Lebens wird, alle Gedanken des Jugendlichen nur noch um Zocken oder Social Media kreisen, alltägliche Dinge wie soziales Umfeld, Freunde und frühere Interessen vernachlässigt werden und die schulischen Leistungen sich verschlechtern, sollten Eltern hellhörig werden", erläuterte die Expertin. Wenn zwei Jugendliche beispielsweise vier Stunden am Tag mit dem Spielen am PC verbringen, könne das Urteil über die Sucht ganz unterschiedlich ausfallen. Süchtig sei der, der nur noch online ist und für andere Dinge kein Interesse mehr aufzeigt.

Was Eltern in schwierigen Situationen tun können

Laut Sarah Benz hilft es wenig, den Medienkonsum komplett zu verbieten. Eltern sollten offen auf ihre Kinder zugehen und ihnen ihre Sorgen und Befürchtungen ohne Vorwürfe mitteilen. Eltern sollten sich die Frage stellen, warum sich der Medienkonsum so erhöht hat und das Umfeld des spielsüchtigen Kindes verändern. Alternativen wie Hobbys, gemeinsame Ausflüge, Gespräche - alles, was das Kind aktiv einbindet - sollte man wieder aufnehmen. Benz verwies Eltern auf das Angebot der Drogenhilfe Schwaben. Sie sei jederzeit erreichbar per E-Mail an jugendbereich@drogenhilfeschwaben.de, unter Telefon 0821/3439010 oder über die neue App Redestoff.