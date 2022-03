Landkreis Dillingen

vor 47 Min.

Was Menschen im Dillinger Land erleben, die Corona haben

Plus Die Corona-Zahlen steigen. Das Dillinger Gesundheitsamt ist überlastet. Das merken die, die einen positiven Coronatest und viele Fragen haben, besonders.

Von Cordula Homann

Zehn Tage nach seinem positiven PCR-Test hatte ein Rentner aus dem Landkreis Dillingen Post vom Gesundheitsamt bekommen. Und sollte sich in Quarantäne begeben. Der Senior hatte sich bei unserer Zeitung darüber beschwert. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin erklärt: Weil sich die Zahl der positiven Corona-Meldungen mittlerweile verzehnfacht hat, sei keine individuelle telefonische Befragung und Beratung mehr möglich. „Während in der vierten Welle noch maximal 50 Meldungen pro Tag zu bearbeiten waren, sind es jetzt bis zu 500 am Tag“, hatte die Leiterin des Gesundheitsamts Dr. Uta-Maria Kastner berichtet. Es sei unmöglich, den Personalbedarf in so kurzer Zeit anzupassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen